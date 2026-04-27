Lavrov: Rusija uvijek otvorena za kontakte sa Vašingtonom

Autor:

ATV
27.04.2026 07:26

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров
Foto: Tanjug/Iori Sagisawa/Pool Photo via AP

Moskva je uvijek otvorena za kontakt sa američkom stranom u vezi sa rješavanjem problema u Ukrajini, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

- Uvijek smo otvoreni za kontakte. Oni znaju naš stav. Štaviše, čuli su ga na Aljasci. Iznijet je kao odgovor na njihov prijedlog. Siguran sam da pregovarački tim - gospoda Stiven Vitkof i Džared Kušner sigurno nisu to zaboravili - rekao je Lavrov za ruske medije.

Prema njegovim riječima, za Sjedinjene Američke Države je važno da brzo pronađu rješenje za situaciju oko Ormuskog moreuza, a zatim i da brzo nešto smisle u vezi sa ukrajinskom krizom.

Ranije je predsjednik SAD Donald Tramp izjavio da je i dalje u kontaktu sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i da je uvejren da će se uskoro naći rješenje za situaciju oko Ukrajine.

(sputniknews.com)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Sergej Lavrov

Rusija

Amerika

Ukrajina

mirovni pregovori

