Lavrov: Rusija uvijek otvorena za kontakte sa Vašingtonom

Moskva je uvijek otvorena za kontakt sa američkom stranom u vezi sa rješavanjem problema u Ukrajini, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

- Uvijek smo otvoreni za kontakte. Oni znaju naš stav. Štaviše, čuli su ga na Aljasci. Iznijet je kao odgovor na njihov prijedlog. Siguran sam da pregovarački tim - gospoda Stiven Vitkof i Džared Kušner sigurno nisu to zaboravili - rekao je Lavrov za ruske medije.

Svijet Tornado praćen snažnom olujom odnio najmanje tri života

Prema njegovim riječima, za Sjedinjene Američke Države je važno da brzo pronađu rješenje za situaciju oko Ormuskog moreuza, a zatim i da brzo nešto smisle u vezi sa ukrajinskom krizom.

Ranije je predsjednik SAD Donald Tramp izjavio da je i dalje u kontaktu sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i da je uvejren da će se uskoro naći rješenje za situaciju oko Ukrajine.

(sputniknews.com)