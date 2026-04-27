Tramp: Nisam bio zabrinut, napadač je bolesna osoba

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da nije bio zabrinut tokom napada u subotu uveče na večeri sa dopisnicima Bijele kuće i ocijenio da je napadač bolesna osoba.

Administracija predsjednika SAD pokušava da razjasni kada je porodica Kola Alena, osumnjičenog za napad tokom večere saznala za njegove spise i kada je o tome obavijestila policiju.

Tramp je u intervjuu za Si-Bi-Es njuz rekao da je pročitao "manifest" koji je napadač Kol Alen poslao članovima porodice neposredno prije napada i u kome je iznio niz stavova protiv Trampa i najavio da će pucati redom od najviše do najniže rangiranog člana administracije, rekao da su to "gluposti bolesne osobe".

"Pročitao sam manifest. Znate, on je bolesna osoba", rekao je Tramp.

Na pitanje da li je bio uplašen kada je čuo pucnje on je rekao da nije bio zabrinut.

"Razumijem život. Živimo u ludom svijetu", rekao je Tramp i dodao da je odmah znao da nešto nije u redu. Dodao je i da ne želi da otkrije da li je prva dama Melanija Tramp bila uplašena.

"Ljudi ne vole da se kaže da su bili uplašeni. Ali svakako, mislim, ko ne bi bio u takvoj situaciji? Mislim da je ona odmah shvatila da je to više metak nego poslužavnik. Pogledao sam njeno lice na snimku malo prije nego što sam došao. Vidio sam scenu. Prikazali su mi je i, znate, prilično dobar krupni plan. I izgledala je veoma uznemirena zbog onoga što se upravo dogodilo, znate? Zašto ne bi", rekao je Tramp.

Administracija predsjednika pokušava da razjasni kada je porodica osumnjičenog saznala za spise

U međuvremenu, Administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država pokušava da razjasni kada je porodica Kola Alena, osumnjičenog za napad tokom večere Udruženja dopisnika Bijele kuće saznala za njegove spise i kada je o tome obavijestila policiju u američkoj saveznoj državi Konektikat, javlja Si-En-En pozivajući se na više izvora upućenih u slučaj.

Bijela kuća je ranije saopštila da je brat osumnjičenog obavijestio policiju u Nju Londonu o navodnom "manifestu" koji je Alen poslao članovima porodice nekoliko minuta prije incidenta u subotu uveče, navodeći da je i kontakt sa policijom uslijedio neposredno prije događaja.

Međutim, zvaničnici Bijele kuće i administracije sada navode da vremenski okvir nije u potpunosti utvrđen. Iako je osumnjičeni, kako se navodi, poslao tekst koji neki u administraciji nazivaju "manifestom" oko deset minuta prije napada, jedan izvor tvrdi da porodica nije pročitala niti prijavila te spise lokalnoj policiji tek nakon incidenta.

Drugi izvor navodi da američki Federalni istražni biro (FB) i dalje aktivno istražuje slučaj i da ne želi da precizira kada je porodica saznala za sadržaj poruke, kao ni kada je o tome obavještena policija.

Izvori Njujork posta naveli su da je Alen u "manifestu" planirao ubistva zvaničnika administracije i da je istakao da "nije spreman da učestvuje u njegovim (Trampovim) zločinima".

Kako navodi njujorški list, Alen je članovima porodice poslao "antitrampovski manifest" oko 10 minuta prije nego što je otvorio vatru na večeri dopisnika Bijele kuće u subotu uveče, nazivajući sebe "prijateljskim saveznim atentatorom" i otkrivajući da je pokušavao da ubije zvaničnike administracije.

U dokumentu, koji je rođak dostavio policiji, napadač je navodno rekao da su njegove mete "zvaničnici administracije", izuzev direktora FBI-a Kaša Patela, uz napomenu da su ciljevi rangirani od najviših ka nižim funkcijama. Alen u tekstu iznosi optužbe na račun Trampa i navodi da više nije spreman da "učestvuje u njegovim zločinima".

Takođe tvrdi da je planirao da koristi određenu vrstu municije kako bi smanjio broj žrtava, ali priznaje da bi, ukoliko je potrebno, napao i druge prisutne da bi došao do svojih meta.

U manifestu je kritikovao bezbjednosne mjere u hotelu "Hilton", ocenjujući ih kao nedovoljne i navodeći da je mogao da unese više komada oružja bez da bude primjećen.

Na godišnjoj večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće, kojoj je tokom protekle noći prisustvovao Tramp u hotelu "Hilton" u Vašingtonu, naoružani muškarac koji je identifikovan kao Kol Alen (31) ispalio je više hitaca, nakon čega su svi prisutni evakuisani, piše RTS.