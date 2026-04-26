Objavljen manifest napadača na Trampa: Dužnost mi je

Kol Tomas Alen, koji je osumnjičen za napad na večeri Udruženja dopisnika iz Bijele kuće, poslao je opširan manifest članovima svoje porodice samo 10 minuta prije subotnjeg napada.

To je prvi otkrio američki predsjednik Donald Tramp, a američki mediji su ubrzo prenijeli i cijeli manifest i napadača koga je Tramp opisao kao "vrlo bolesnog čovjeka koji mrzi hrišćane".

U tekstu od 1.052 riječi, koji je objavio "Njujork Post" i koji je potpisao da "Prijateljski savezni ubica", napadač je iznio svoja "pravila djelovanja" za napad i naveo da vjeruje kako mu je dužnost da cilja zvaničnike administracije.

Manifest prenosimo u cjelosti:

Pozdrav svima!

Možda sam danas mnoge iznenadio. Dozvolite da započnem sa izvinjenjem svima čije sam povjerenje iznevjerio.

Izvinjavam se svojim roditeljima što sam rekao da imam razgovor za posao, a nisam precizirao da je riječ o "Najtraženijima". Izvinjavam se kolegama i studentima što sam rekao da imam ličnu hitnu situaciju (dok ovo neko pročita, vrlo vjerovatno ću ZAISTA morati da idem u hitnu, ali teško to mogu nazvati nečim što nisam sam izazvao).

Izvinjavam se svim ljudima pored kojih sam putovao, svim radnicima koji su rukovali mojom prtljagom i svim ostalim osobama u hotelu koje nisam ciljao, a koje sam doveo u opasnost samim time što sam bio blizu njih.

Izvinjavam se svima koji su prije ovoga bili zlostavljani i/ili ubijeni, svima koji su patili prije nego što sam mogao da pokušam ovo i svima koji će možda patiti nakon ovoga, bez obzira na moj uspjeh ili neuspjeh.

Ne očekujem oproštaj, ali da sam vidio bilo koji drugi način da se približim ovako blizu, iskoristio bih ga. Još jednom, iskreno mi je žao.

Što se tiče razloga zašto sam ovo učinio:

Ja sam građanin Sjedinjenih Američkih Država. Ono što moji predstavnici rade odražava se na mene. I više nisam spreman da dopuštam da pedofil, silovatelj i izdajnik prlja moje ruke svojim zločinima. (Da budem potpuno iskren, već dugo nisam bio spreman na to, ali ovo je prva prava prilika da nešto preduzmem).

Kad sam već kod toga, iznijeću i svoja očekivana pravila djelovanja (verovatno u lošem formatu, ali nisam vojnik, pa eto).

Zvaničnici administracije (osim Kaša Patela): Oni su mete, prioriteti od najvišeg ranga prema nižem.

Tajna služba: Oni su mete samo ako je nužno, i po mogućnosti onesposobiti bez smrtnog ishoda.

Hotelsko osiguranje: Nisu mete ako je ikako moguće (osim ako pucaju na mene).

Kapitolska policija: Isto kao hotelsko osiguranje.

Nacionalna garda: Isto kao hotelsko osiguranje.

Hotelsko osoblje: Uopšte nisu mete.

Gosti: Uopšte nisu mete.

Kako bih smanjio žrtve, koristiću sačmu umjesto pojedinačnih metaka (manje probijanja kroz zidove).

Ipak bih prošao kroz većinu ovdje prisutnih da dođem do meta ako bi to bilo neophodno (jer je većina ljudi odabrala da prisustvuje govoru pedofila, silovatelja i izdajnika i time su saučesnici), ali nadam se da do toga neće doći.

Odgovori na prigovore:

Prigovor 1: Kao hrišćanin, trebalo bi da okrenem drugi obraz.

Odgovor: Okretanje drugog obraza važi kada si ti lično ugnjetavan. Ja nisam silovan u pritvorskom kampu. Nisam ribar pogubljen bez suđenja. Nisam školarac raznesen bombom, niti dijete koje gladuje, niti djevojka zlostavljana od strane kriminalaca u ovoj administraciji.

Okrenuti drugi obraz kada je neko drugi ugnjetavan nije hrišćansko ponašanje, to je saučesništvo

Prigovor 2: Ovo nije prikladno vrijeme za to.

Odgovor: Svijet nije oko vas. Treba li da ignorišem silovanja i ubistva jer je nekome "nezgodno"?

Ovo je bio najbolji trenutak i prilika za uspjeh koju sam mogao da smislim.

Prigovor 3: Nisi ih sve uhvatio.

Odgovor: Negdje se mora početi.

Prigovor 4: Kao osoba miješanog porijekla, ne to trebalo da učinim.

Odgovor: Ne vidim nikoga drugog da to radi.

Prigovor 5: Dajte caru carevo.

Odgovor: Sjedinjene Američke Države vode se zakonom, a ne bilo kojom osobom ili grupom ljudi. U mjeri u kojoj predstavnici i sudije ne poštuju zakon, niko nije dužan da im da išta što je tako nezakonito naređeno.

Takođe bi želio da izrazim zahvalnost velikom broju ljudi, budući da vjerovatno više neću moći da razgovaram s njima (osim ako je Tajna služba zapanjujuće nesposobna).

Hvala mojoj porodici i onoj biološkoj i onoj crkvenoj, na vašoj ljubavi tokom ove 31 godine. Hvala mojim prijateljima na vašem društvu tokom mnogo godina. Hvala mojim kolegama na mnogim poslovima, na vašoj pozitivnosti i profesionalnosti. Hvala mojim učenicima na vašem entuzijazmu i ljubavi prema učenju. Hvala brojnim poznanicima koje sam upoznao, lično i onlajn, na kratkim interakcijama i dugotrajnim vezama, na vašim perspektivama i inspiraciji. Hvala vam svima na svemu.

S poštovanjem,

Kol "koldFors" "Prijateljski savezni ubica" Alen

P.S. U redu, sada kad su sve sentimentalne stvari gotove, šta, dođavola radi Tajna služba? Oprostite, sad ću se malo izduvati i odbaciti formalni ton. Mislim, očekivao sam kamere na svakom uglu, prisluškivane sobe, naoružane agente na svakih par metara, detektore metala svuda. A šta sam dobio (ko zna, možda se zafrkavaju sa mnom!) - ništa. Nema nikakvog obezbjeđenja. Ni u prevozu. Ni u hotelu. Ni na samom događaju.

Jedina stvar koju sam odmah primijetio pri ulasku u hotel bio je osjećaj bahatosti.

Ušao sam s više komada oružja i niko tamo nije ni pomislio da bih mogao da budem prijetnja.

Obezbeđenje je napolju, fokusirano na demonstrante i one koji tek stižu. Očito niko nije razmislio o tome šta se događa ako se neko prijavi dan ranije. Ovaj nivo nesposobnosti je lud i iskreno se nadam da će se to ispraviti dok ova zemlja ponovno ne dobije istinski sposobno rukovodstvo.

Da sam iranski agent, a ne američki državljanin, mogao sam ovdje da unesem je*eni "Ma Deuce" (mitraljez) i niko ne bi ni trepnuo.

Stvarno ludo. I ako ikoga zanima kakav je osjećaj učiniti ovako nešto - užasan je!

Povraća mi se, plače mi se zbog svega što sam htio da učinim, a nikad neću, zbog svih ljudi čije povjerenje ovim izdajem, osjećam bes kad pomislim na sve šta je ova administracija učinila.

Stvarno ne preporučujem! Ostanite u školi, djeco!

(Telegraf)