Livit: Napadač je želio da ubije predsjednika Trampa

26.04.2026 18:35

Керолин Ливит
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Portparol Bijele kuće Kerolajn Livit saopštila je da je ono što je trebalo da bude zabavno veče uništila "izopačena i luda osoba".

Prema njenim riječima, napadač je želio da ubije predsjednika SAD Donalda Trampa sa što više visokih zvaničnika njegove administracije.

доналд трамп

Svijet

Tramp razgovarao sa Putinom i Zelenskim

Livitova je dodala da, iako je Tramp bio neustrašiv, političko nasilje mora da prestane.

Ona je zahvalila organima reda što su sve zaštitili, "uključujući hrabrog agenta koji je primio metak u grudi i odmah krenuo da neutrališe napadača".

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

