Livit: Napadač je želio da ubije predsjednika Trampa

Portparol Bijele kuće Kerolajn Livit saopštila je da je ono što je trebalo da bude zabavno veče uništila "izopačena i luda osoba".

Prema njenim riječima, napadač je želio da ubije predsjednika SAD Donalda Trampa sa što više visokih zvaničnika njegove administracije.

Livitova je dodala da, iako je Tramp bio neustrašiv, političko nasilje mora da prestane.

Ona je zahvalila organima reda što su sve zaštitili, "uključujući hrabrog agenta koji je primio metak u grudi i odmah krenuo da neutrališe napadača".

(SRNA)