Raznesen automobil ispred policijske stanice u Irskoj

26.04.2026 18:14

Форензички истражиоци испитују мјесто експлозије аутомобила-бомбе испред полицијске станице у јужном Белфасту.
Foto: Tanjug/AP/Peter Morrison

Ispred policijske stanice u Danmariju u Sjevernoj Irskoj eksplodirao je automobil, ali nije bilo žrtava, saopštila je lokalna policija.

U saopštenju policije Sjeverne Irske navodi se da je automobil vozača dostave ukraden u zapadnom Belfastu, a u prtljažnik vozila postavljena je gas-boca, prije nego što je vozaču naređeno da se odveze do policijske stanice u Danmariju i tamo ostavi vozilo.

- Naprava je eksplodirala, zbog čega su krhotine letjele u svim pravcima. Lokalni stanovnici su evakuisani - navodi se u saopštenju i dodaje da je vozilo izgorjelo. U incidentu niko nije povrijeđen.

Policija navodi da je pokrenuta istraga pokušaja ubistva, koju vodi jedinica za istragu terorizma.

- Ova eksplozivna naprava je poslata da ubije policajce i nanese maksimalnu štetu u napadu koji se dogodio u srcu stambene zone. Ovo je drugi incident u policijskoj stanici u posljednjih nekoliko sedmica, što je tužno - rekao je danas predsjednik Policijskog odbora Sjeverne Irske Brendan Mulan.

Dva maskirana muškarca otela su automobil u Lerganu, jugozapadno od Belfasta, 30. marta i postavila eksplozivnu napravu u prtljažnik vozila. Vozaču je naređeno da se odveze do policijske stanice Lergan, gdje je uspio da pobjegne, a tehnički službenici za municiju izvršili su kontrolisanu eksploziju "grube improvizovane eksplozivne naprave".

Lokalna policija vjeruje da su disidentske republikanske grupe odgovorne za incident u Lerganu.

Tagovi :

