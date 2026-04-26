Ovo je najbogatiji Srbin svih vremena

Miloš Savčić, često opisan kao najbogatiji Srbin svih vremena, rođen je 1865. godine u Svilajncu, u porodici trgovaca. Školovao se u Beogradu, a potom u Njemačkoj i završio Visoku tehničku školu.

Njegovo bogatstvo, po savremenim procjenama, iznosilo bi oko 17 milijardi dolara.

Svijet Blizak Putinov saveznik: Ko je ubijeni ministar odbrane?

Ono što je izdvajalo Savčića nije bila samo njegova izuzetna materijalna imovina, već i njegova duboka odanost Srbiji. Imao je priliku da učestvuje u izgradnji čuvenog Ajfelovog tornja u Parizu, ali je odlučio da se odupre tom pozivu kako bi se vratio svojoj domovini.

Kupio državnu šumu

Savčić je 1901. godine kupio veliku državnu šumu “Tara” i osnovao prvu parnu pilanu u Srbiji. Bio je pionir u razvoju infrastrukture izgradnjom pruge Niš – Knjaževac 1911. godine. Do izbijanja Prvog svjetskog rata, gotovo 90 odsto radova na pruzi bilo je završeno, uključujući preko 30 tunela i 20 mostova. Međutim, ratne okolnosti su odložile puštanje pruge u upotrebu sve do 1920. godine.

Savčić je takođe bio preduzimljiv u oblasti brodarstva i transporta, osnivajući kompaniju u Beogradu. Zarađeni novac ulagao je u više od 260 rudnika širom Srbije.

Ono po čemu se Savčić posebno isticao bila je njegova briga o radnicima. Bio je prepoznat kao izvanredan poslodavac svog vremena. Osim što im je pružao besplatne kuće, zemljište, ogrev, električnu energiju i zdravstvenu zaštitu, insistirao je na tome da je obrazovanje za djecu od presudnog značaja. Stoga je obezbijedio besplatno obrazovanje za djecu radnika, prepoznajući obrazovanje kao ključ za bolju budućnost.

Njegova djela i filantropski doprinos široj zajednici i društvu Srbije svjedoče o njegovom ne samo materijalnom, već i moralnom nasljeđu koje je ostavio iza sebe. Bio je primjer posvećenosti svojoj zemlji i brige o ljudima, ostavljajući iza sebe trajni pečat kao vizionar i dobrotvor.

Svijet Predsjednik potpisao zakon: Za ubistvo žene doživotna kazna zatvora

Miloš Savčić odabrao je mjesto u Beogradu gdje se pružao vinograd i na tom mjestu sagradio kuću za sebe i svoju kćerku, označavajući početak stvaranja elitnog beogradskog naselja Dedinje. Ta raskošna vila na adresi Užička 15 vremenom je postala dom budućih vladara, među kojima i Josipa Broza Tita.

Nekretnine širom regiona

Porodice Savčić i Acović izbačene su 17. aprila 1941. iz svih svojih vila i stanova i nikada više nisu ušli u njihov posjed. Bili su među prvih 100 talaca, uglavnom članova porodica uglednih i bogatih Srba koji su se našli na Starom sajmištu, prije nego što je ono postalo Jevrejski logor Zemun.

Savčić je posjedovao mnogo nekretnina širom Srbije, Crne Gore, Makedonije i u zemljama regiona. Mnoge zgrade duž Knez Mihailove ulice u samom srcu prijestonice takođe su bile u njegovom vlasništvu, a posjedovale su isključivo neparni broj.

Scena Melina zadala bolan udarac Harisu Džinoviću pred udaju za milionera

Savčić je takođe bio politički aktivan. Tokom 1920-ih postao je gradonačelnik Beograda i obavljao je tu funkciju godinu dana. Ranije je, zajedno sa Jovanom Cvijićem, osnovao Srpski komitet u Ženevi.

Svojim ličnim sredstvima otplatio je nepovoljni kredit koji je grad preuzeo prije njegovog dolaska, a koji je kočio privredni razvoj. U periodu dok je Savčić bio gradonačelnik, osnovane su gradska štedionica i električna centrala u Beogradu.

Miloš Savčić je preminuo prve ratne godine.

Kuća cvijeća zapravo njegova

Često se poteže neosporna priča o mjestu i razlogu Titovog počivanja usred Beograda. Većina zna, kao i za skoro cjelokupnu imovinu komunista, da zapravo nije njihova, nego da je nepravedno oteta. Ipak, malo ko zna ko je bio Miloš Savčić, čija je zapravo “Kuća cvijeća”, odnosno posjed na kome je ona izgrađena.

Region Horor: Radnik škole silovao učenicu i objavio snimke

Poslije rata, u vilu u Užičkoj 15 uselio se Tito, a na mjestu gdje je bila energana za toplu vodu, koja je srušena – kako kaže Lešić u intervjuu Novostima, po Jovankinom nalogu – kasnije je podignuta Kuća cvijeća. Priča kaže da je Tito bacio oko na zdanje u Užičkoj još sredinom tridesetih godina prošlog vijeka, a neki su ga tada čuli da je rekao: “E, ovdje ću živjeti”. U vilu se 1997. useljavaju i tadašnji predsjednik Jugoslavije Slobodan Milošević i njegova supruga Mirjana Marković.

Za izuzetan doprinos privredi i društvenom razvoju zemlje, dobio je mnoga odlikovanja: Orden Svetog Save I stepena, Jugoslovenske krune drugog stepena, Bijelog orla IV stepena i Krst Društva Crvenog krsta u Ženevi.

Postoji predanje da je Savčić bio veoma skroman, nikada zahtjevan, nikada se nije žalio na gubitke niti hvalio zbog dobitaka. Uvijek je bio velikodušan, pružajući pomoć kad god je bilo potrebno.

Nakon Savčićeve smrti, sva njegova imovina je nacionalizovana, prenosi “Stil”.