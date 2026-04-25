Ko su najosjetljiviji znakovi Zodijaka i da li ste među njima?

Astrologija otkriva da plakanje nije slabost, nego prirodan način izražavanja emocija koje variraju od znaka do znaka.

Ribe

Ribe su poznate kao najemotivniji znak zodijaka. Njihova osjetljivost i empatija toliko su snažne da često plaču ne samo zbog vlastitih osjećaja, već i tuđih. Njihove suze nisu znak slabosti - one su odraz njihove duboke povezanosti sa svijetom oko sebe.

Rak

Kao znak kojim vlada Mjesec, Rak je izrazito osjetljiv na emocionalne promjene. Njihove suze često teku kada se osjećaju neshvaćeno ili kada njihova potreba za sigurnošću nije zadovoljena.

Škorpion

Iako na površini djeluju snažno i neprobojno, Škorpioni su zapravo iznimno emotivni. Njihov plač je rijedak, ali intenzivan i često povezan s osjećajem izdaje ili gubitka.

Vaga

Iako je zračni znak, Vaga može biti iznenađujuće emotivna. Njihove suze često dolaze iz potrebe za harmonijom i ravnotežom u odnosima.

Lavovi

Lavovi, iako poznati po svojoj snazi i ponosu, mogu biti vrlo emotivni kada se osjećaju ranjivo. Njihove suze često su povezane s povrijeđenim ponosom ili kada osjećaju da nisu dovoljno cijenjeni, prenosi Večernji.