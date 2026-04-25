Ko su najosjetljiviji znakovi Zodijaka i da li ste među njima?

25.04.2026 15:21

Ко су најосјетљивији знакови Зодијака и да ли сте међу њима?
Foto: Pexels.com

Astrologija otkriva da plakanje nije slabost, nego prirodan način izražavanja emocija koje variraju od znaka do znaka.

Ribe

Ribe su poznate kao najemotivniji znak zodijaka. Njihova osjetljivost i empatija toliko su snažne da često plaču ne samo zbog vlastitih osjećaja, već i tuđih. Njihove suze nisu znak slabosti - one su odraz njihove duboke povezanosti sa svijetom oko sebe.

Rak

Kao znak kojim vlada Mjesec, Rak je izrazito osjetljiv na emocionalne promjene. Njihove suze često teku kada se osjećaju neshvaćeno ili kada njihova potreba za sigurnošću nije zadovoljena.

Škorpion

Iako na površini djeluju snažno i neprobojno, Škorpioni su zapravo iznimno emotivni. Njihov plač je rijedak, ali intenzivan i često povezan s osjećajem izdaje ili gubitka.

Vaga

Iako je zračni znak, Vaga može biti iznenađujuće emotivna. Njihove suze često dolaze iz potrebe za harmonijom i ravnotežom u odnosima.

Lavovi

Lavovi, iako poznati po svojoj snazi i ponosu, mogu biti vrlo emotivni kada se osjećaju ranjivo. Njihove suze često su povezane s povrijeđenim ponosom ili kada osjećaju da nisu dovoljno cijenjeni, prenosi Večernji.

Pročitajte više

Опрез! Лажне СМС поруке о дуговима и казнама круже телефонима грађана

Društvo

Oprez! Lažne SMS poruke o dugovima i kaznama kruže telefonima građana

1 h

0
Lisice zatvor pritvor

Region

Muškarac (58) uhapšen zbog sumnje da je silovao djevojčicu (13)

2 h

0
Море у близини стијена, Пула Хрватска.

Region

Panika zavladala na popularnoj plaži: More promijenilo boju preko noći

2 h

0
Познато мјесто и вријеме сахране мајке Милорада Додика

Republika Srpska

Poznato mjesto i vrijeme sahrane majke Milorada Dodika

2 h

0

Više iz rubrike

Хороскоп

Zanimljivosti

Uran u Blizancima donosi sedam godina haosa: Pogledajte šta očekuje vaš znak

2 h

0
Пронађена ајкула која плива више од 400 година

Zanimljivosti

Pronađena ajkula koja pliva više od 400 godina

19 h

0
Космос је коначно распоредио карте: Златна ера почиње без најаве за ова три знака

Zanimljivosti

Kosmos je konačno rasporedio karte: Zlatna era počinje bez najave za ova tri znaka

23 h

0
Истина о правом Џеку са Титаника руши све илузије: Његово тијело је обиљежено бројем 227, а овдје почива

Zanimljivosti

Istina o pravom Džeku sa Titanika ruši sve iluzije: Njegovo tijelo je obilježeno brojem 227, a ovdje počiva

1 d

0

  • Najnovije

17

05

Incident u RiTE Ugljevik: Izbio požar na bageru

16

59

Ovo su najljepša kratka imena za djevojčice

16

59

Uživajte dok možete: Sutra sunčano i toplo, a onda nagli obrt

16

53

Nove optužbe na račun Majkla Džeksona: Bili smo izmanipulisani

16

44

Znakovi da vaš brak ne ide u dobrom smjeru: Reagujte na vrijeme

