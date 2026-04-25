Muškarac (58) uhapšen zbog sumnje da je silovao djevojčicu (13)

25.04.2026 15:09

Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Skopska policija je uhapsila muškarca (58) zbog sumnje da je silovao djevojčicu (13), saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije.

Policijska uprava "Skoplje" podnijela je krivičnu prijavu protiv J.M. (58) iz Skoplja zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo "silovanje djeteta mlađeg od 15 godina" koje je pritom i fotografisao.

море

Region

Panika zavladala na popularnoj plaži: More promijenilo boju preko noći

Tokom hapšenja su mu oduzeti mobilni telefon i automobil "mercedes".

Sudija za prethodni postupak mu je odredio pritvor.

(Kurir)

Pročitajte više

Познато мјесто и вријеме сахране мајке Милорада Додика

Republika Srpska

Poznato mjesto i vrijeme sahrane majke Milorada Dodika

2 h

0
Михаел Шумахер легендарни њемачки возач Формуле 1

Auto-moto

Potvrđene crne slutnje o Mihaelu Šumaheru?

2 h

0
Виктор Митић дјечак који хекла

Srbija

Maleni Viktor se oglasio nakon što mu je hakovan profil: Ima samo jednu molbu

2 h

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Djevojka automobilom udarila djevojčicu: Maloljetnica zadobila povrede

2 h

0

Više iz rubrike

Море у близини стијена, Пула Хрватска.

Region

Panika zavladala na popularnoj plaži: More promijenilo boju preko noći

2 h

0
Поглед на море и тврђаву у Хрватској

Region

Da li su porasle cijene smještaja u Hrvatskoj?

3 h

0
Танкери усидерни у Ормуском мореузу код обале Куешм, Иран, у суботу 18. априла 2026. године

Region

Nove informacije o pomorcima iz Crne Gore koji su zarobljeni na brodu: Oduzeti im telefoni

3 h

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Region

Užas kod Podgorice: Izboli muškarca nožem, pa pobjegli

4 h

0

