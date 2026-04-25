Muškarac (58) uhapšen zbog sumnje da je silovao djevojčicu (13)

Skopska policija je uhapsila muškarca (58) zbog sumnje da je silovao djevojčicu (13), saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije.

Policijska uprava "Skoplje" podnijela je krivičnu prijavu protiv J.M. (58) iz Skoplja zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo "silovanje djeteta mlađeg od 15 godina" koje je pritom i fotografisao.

Tokom hapšenja su mu oduzeti mobilni telefon i automobil "mercedes".

Sudija za prethodni postupak mu je odredio pritvor.

(Kurir)