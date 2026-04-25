Da li su porasle cijene smještaja u Hrvatskoj?

S toplijim danima i sve ranijim dolascima turista na Jadran, na obali se već osjeća puls nove turističke sezone.

Dok gosti traže idealan odnos cijene i kvaliteta, iznajmljivači su suočeni sa poznatom dilemom: podići cijene ili ih zadržati na prošlogodišnjem nivou.

Novinari portala Dnevno razgovarali su sa dvije iznajmljivačice sa područja Istre i Kvarnera koje imaju različite poglede na ovu tematiku.

Okosnica ponude

Privatni smještaj na sjevernom dijelu Jadrana čini okosnicu turističke ponude, a obje sagovornice kažu kako interesovanje domaćih i stranih turista postoji, ali s godinama više blijedi. Na pitanje da li su razlog sve više cijene koje ne opravdavaju kvalitet ili pak sve dostupnija putovanja na mjesta poput Malte, Grčke ili Španije, iznajmljivačice nisu dale jasan odgovor.

"Smatram da ne bi trebalo da tražimo krivce u drugim zemljama koje imaju značajno bolju ponudu sadržaja tokom predsezone i postsezone. Skoro je maj, a u Crikvenici i okolini ne radi pola restorana. Mladi su davnih dana odustali od dolaska jer je noćni život umro prije nekih petnaestak godina. Ne može se živjeti od sunca i mora, a sadržaji na trgovima nisu dovoljno dobri da bi neko zbog njih došao u posjetu", rekla je Dragica.

Nisu podizali cijene apartmana

Kaže kako u okolini Crikvenice ima kuću u kojoj iznajmljuje tri apartmana nadomak plaže, zbog čega sebi dopušta nešto više cijene. Svaki od apartmana može da primi četiri gosta, a noćenje košta 200 evra. Ista cijena bila je na snazi i prošle godine, a smatra kako nije bilo potrebe za poskupljenjem.

"Pripremili smo se na nešto slabiju sezonu zbog geopolitičkih prilika, takođe smo svjesni sve veće konkurencije i osjetljivosti gostiju na povećanje cijena. Dobra popunjenost i zadovoljni gosti su nam prioritet. Za one koji će brzo pomnožiti koliko zarađujemo, samo ću reći da dobar dio ode na proviziju, a da ne pričam o računima, raznim porezima i paušalima", zaključila je.

Njeno mišljenje ne dijeli iznajmljivačica iz Poreča koja je ove godine cijene podigla za čak 15 odsto, odnosno na 180 evra za boravak dvije do četiri osobe. Kaže kako rast cijene nije značajno uticao na popunjenost, te da je inflacija odradila svoje.

Cijene svega rasle

"Rasli su troškovi energenata, usluga, na primjer moja čistačica je cijenu čišćenja podigla više nego što sam ja povisila cijenu apartmana. S druge strane, moram da kupim razne potrepštine kojima cijena raste skoro iz dana u dan. Ne treba zaboraviti ni na održavanje apartmana u šta ulazi krečenje zidova na kraju sezone, manji popravke i slično. Jednostavno, da bih zaradila isto kao i prošle godine, morala sam da podignem cijene", tvrdi Petra.

Dodaje kako su svi punoljetni članovi njene porodice zaposleni, te niko ne može u potpunosti da se posveti brizi o dva apartmana i gostima, zbog čega kombinuju godišnje odmore i čišćenja zavisno od popunjenosti. Kad niko od njih nije dostupan, angažuju čistačicu, a goste ponekad mora da dočeka i komšinica.

"Koliko god neko mislio da se od toga može živjeti, nama ta zarada dođe kao džeparac tokom godine za neke vanredne okolnosti i troškove. Smatram da živimo prosječno, a tri mjeseca godišnje uz poslove još dodatno lomimo kičmu. To je mač sa dvije oštrice, dok su djeca bila manja ne znam kako smo se snalazili. Ko ne vjeruje, neka pokuša", zaključila je Petra.