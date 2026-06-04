Putin se hitno oglasio i podsjetio Zelenskog na bolnu činjenicu

Ruski predsjednik Vladimir Putin hitno se oglasio i poručio da je Rusija spremna i voljna da pregovara sa Ukrajinom mirnim putem na osnovama za pregovore o kojima je razgovarano na sastanku sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom u Enkoridžu na Aljasci.

Putin je tokom sastanka sa rukovodiocima međunarodnih novinskih agencija u okviru Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu (SPIEF) rekao da bi Trampovi predlozi o Ukrajini mogli da čine osnovu za mirovne sporazume.

Putin je dodao da ti prijedlozi zahtijevaju kompromise i od Moskve i od Kijeva, napominjući da je američki predsjednik "iskreno posvećen rješavanju krize u Ukrajini".

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On je ocijenio da Evropska unija može pomoći u rješavanju ukrajinskog sukoba.

"Vjerujem da, da, zaista, možda bi Evropska unija mogla da pomogne u pronalaženju rješenja. To bi, po mom mišljenju, trebalo da bude u okviru sporazuma o kojima smo razgovarali u Enkoridžu. I ukrajinska strana je toga dobro svjesna", rekao je Putin odgovarajući na pitanje novinara.

On je upozorio da svaki dokument moraju da potpišu legitimne strane, uključujući i Ukrajinu i da to nije hir Rusije.

"Postoji mnogo pitanja, ali ako dođemo do potpisivanja dokumenata, mislim da ako postoji želja da se oružani sukob okonča mirnim putem, a Rusija to čini, pronaći ćemo one koji mogu da potpišu odgovarajući dokument", dodao je Putin.

"Zelenskom prije dvije godine istekao mandat"

Podsjetio je na bolnu činjenicu za Volodimira Zelenskog da mu je prije tačno dvije godine istekao mandat.

"Prije dvije godine, tačno prije dvije godine, 2024. godine, u maju, istekao je mandat gospodina Zelenskog kao predsjednika. Sada, krajem prošle godine, početkom ove godine, mnogo se govorilo o izborima u Ukrajini. Gdje je sada taj razgovor? Hoće li zaista biti izbora ili ne? Ovo je važno. Niko više ne priča o tome. Ako pričaju, kada će to učiniti?“, rekao je predsjednik Rusije.

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Dodao je i da nema potrebe da se neprijateljstva prekinu da bi se započeli pregovori.

"Ruske oružane snage napreduju svakog dana. Naravno, ukrajinska strana bi željela da prekinemo borbe. Bolje je zaustaviti ne njih, već rat u cjelini - na osnovu kompromisa o kojima se raspravljalo u Ankoridžu", istakao je ruski lider.

Putin je naveo da bi, u slučaju potpisivanja mirovnog sporazuma sa Ukrajinom, poruka svih strana mogla da bude: "Hvala Bogu što je sve gotovo".

"Kijev nije spreman za pregovore"

On je ponovio da Rusija želi da okonča sukob u Ukrajini i ocenio da Kijev nije spreman za mirovne sporazume.

"Ali, sudeći po svemu, na osnovu pre svega unutrašnje političke situacije, mislim da Kijev nije spreman za ovo", rekao je ruski lider.

Prema njegovim riječima, glavni problem sa kojim se suočavaju ukrajinske oružane snage je "katastrofalan nedostatak ljudstva".

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"Ljude odvode silom, nema motivacije, niko ne želi da ratuje", rekao je Putin.

On je naveo da Rusija u potpunosti kontroliše teritoriju Luganske Narodne Republike, kao i više od 85 odsto teritorije Donjecke Narodne Republike (DNR), dok Ukrajina, prema njegovim riječima, trenutno kontroliše manje od 15 odsto DNR.

O Šrederu

On je ocijenio da je bivši njemački kancelar Gerhard Šreder osoba kojoj se može vjerovati i podsjetio da je upravo Šreder bio uključen u izgradnju infrastrukturnih projekata poput Sjevernog toka kako bi se njemačkoj ekonomiji obezbijedilo pouzdano i jeftino snabdijevanje iz Rusije, prenosi "B92".

"I nije važno samo to što imamo dobar odnos sa njim, već i to što je on čovjek koji teži nacionalnim ciljevima svoje zemlje, a ipak, čovjek kome se može vjerovati", rekao je Putin i ocijenio da je Šreder jedan od najboljih njemačkih državnika jer, kako je naveo, "ima svoj stav i hrabrost da ga brani".

O mogućem napadu na NATO

Istovremeno je ocijenio da su izjave pojedinih evropskih i ukrajinskih zvaničnika o mogućem napadu Rusije na NATO besmislene i provokativne.

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"Koja je uopšte svrha za nas? Da li postoji ikakav razlog za napad na Evropu i borbu protiv NATO ? Jednostavno je, rekao sam da je to besmislica, ali čini mi se da to nije samo besmislica – to je namjerna provokacija da se stvori prijetnja koja zapravo ne postoji i da se stanovništvo njihovih zemalja primora da troši više novca na odbranu. Ali prvi korak je plaćanje režima koji je preuzeo vlast u Kijevu", rekao je ruski predsjednik.