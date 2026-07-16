Nije ih mnogo stiglo do tri finala Svjetskog prvenstva – Mesi u malom i odabranom društvu

Autor:ATV redakcija
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Reprezentacija Argentine plasirala se u finale Svjetskog prvenstva, gdje će se u nedjelju sastati sa Španijom. Kapiten Argentine Lionel Mesi tako će treći put u karijeri igrati meč za titulu prvaka svijeta, čime ulazi u odabranu grupu fudbalskih velikana.
Argentina je do finala Svjetskog prvenstva stigla poslije dramatičnog preokreta u polufinalnom duelu sa Engleskom.
Englezi su vodili do 85. minuta, ali nisu uspjeli da sačuvaju prednost, pa čak ni da uvedu meč u produžetke, iako je Tomas Tuhel na teren poslao gotovo sve raspoložive defanzivne snage.
Sa dvije ključne asistencije (kod prvog gola Encu Fernandezu, a kod drugog Lautaru Martinezu), Lionel Mesi je još jednom dokazao svoju jedinstvenost i potvrdio status fudbalskog boga.
I u 40. godini života još uvijek je istinski vođa argentinske selekcije, motor ekipe i najbolji strijelac turnira sa osam postignutih golova, koliko ih ima i Francuz Kilijan Mbape.
Obojica su u Sjevernoj Americi nadmašila nekadašnjeg njemačkog golgetera Miroslava Klozea, do ovog ljeta najboljeg strijelca u istoriji svjetskih prvenstava.
Ipak, za razliku od napadača Real Madrida, kojem preostaje samo borba za utješno treće mjesto, Mesi će u nedjelju igrati svoje treće finale Svjetskog prvenstva u karijeri, a drugo uzastopno.
Tako se pridružio ekskluzivnom klubu igrača koji su tri puta stigli do utakmice u kojoj je ulog titula prvaka svijeta.
Jedini u istoriji koji je nastupio u tri uzastopna finala (1994, 1998. i 2002) jeste legendarni brazilski desni bek Kafu. On je osvojio dvije titule (1994. i 2002) i izgubio jedno finale od Francuske (1998).
Pored njega i Mesija, u odabranom društvu nalaze se Brazilci Pele (1958, 1962. i 1970) i Ronaldo Nazario (1994, 1998. i 2002), kao i njemački fudbaleri Lotar Mateus i Pjer Litbarski, koji su dogurali do finala 1982, 1986. i 1990. godine.
Ipak, bitno je napomenuti da niko od njih, s izuzetkom Kafua, nije aktivno učestvovao u svakom finalu do kojeg je stigao, bilo zbog povreda, kao u slučaju Pelea 1962. godine, ili zbog toga što su bili rezerve, poput Ronalda 1994. i Litbarskog 1986. godine.
Ništa u životu, a ni u fudbalu, nije sigurno, ali prilično je izvjesno da će Mesi u nedjelju u Nju Džerziju ponoviti Kafuov podvig.
Ovogodišnje finale biće posebno i po tome što će se sastati aktuelni šampion Južne Amerike i aktuelni prvak Evrope. Argentina će se boriti za svoju četvrtu titulu svjetskog šampiona, čime bi se izjednačila sa Njemačkom i Italijom, dok Španija traži svoju drugu, nakon trijumfa u Južnoj Africi 2010. godine.
Veliko finale Svjetskog prvenstva između Argentine i Španije na programu je u nedjelju, sa početkom u 21.00 čas po srednjoevropskom vremenu, piše RTS
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