Gabrijela ubila betonska ploča dok je brao trešnje: Prvi detalji tragedije u Libanu

Dječak je ušao u dvorište jedne javne institucije u Limanu kako bi brao trešnje, koristeći rupu u ogradi.

Teren je u nadležnosti Granične straže, ali prema navodima institucije, objekat se ne koristi već 25 godina.

Poslije nastave, zajedno sa dva prijatelja, ušao je u dvorište bivše ispostave granične policije da bere trešnje. Gabriel se popeo na betonsku ploču da bi stigao do voća. Tada se dogodila tragedija.

"To je kamen težak 700 kilograma. Čak i da je pao na mene, mogao je da me ubije. Oni su se tamo igrali. Bila su tri djeteta", rekao je dječakov stric.

Drugovi iz igre su obavijestili nadležne. Ljekari nisu uspjeli da ga spasu.

"Na lice mjesta izašla je medicinska ekipa koja je konstatovala smrt žrtve", izjavila je Andrea Ambroze, portparolka IPJ Konstanca.

Ne shvatajući opasnost, dječak od 9 godina je mogao da uđe bilo gdje u bivšem vojnom objektu, jer je ograda ili srušena ili potpuno ne postoji. Ipak, Granična straža tvrdi drugačije.

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"Nakon reorganizacije struktura Granične policije sprovedene 2001. godine, objekat više nije korišćen jer nije imao operativnu niti administrativnu funkciju za instituciju. Od 2020. godine pokrenute su procedure za stavljanje objekta van upotrebe, i on se i dalje nalazi u tom statusu."

"Objekat je ograđen betonskim prefabrikovanim elementima od armiranog betona, a pristup je zabranjen", navodi se u odgovoru Granične straže.

Meštani tvrde da opština koristi objekat kao smještaj za ugrožene osobe.

"Ulazi ko hoće, svako uzme šta hoće odatle. To je opštinsko. Tamo su boravile porodice u potrebi, opština im je davala smještaj", kaže jedan mještanin.

"Sada je 15 časova i nismo uspjeli da razgovaramo ni sa kim iz opštine Limanu. Gradonačelnik, zamjenik ili sekretar institucije nisu dostupni i ne odgovaraju na telefon."

Ni porodica nije dobila odgovore nakon tragedije. "Trebalo je ranije da se preduzmu mjere!", kaže otac.

"Ne znamo ko je vlasnik tog mjesta, mi ne znamo apsolutno ništa", kažu majka i tetka dječaka.

Smrt malog Gabriela potresla je mjesto. Njegovi drugovi danas nisu imali nastavu.

"Imali smo pripremljenu veliku svečanost za ponedjeljak, jer su učenici drugog razreda uključeni u projekat sa Princezom Margaretom i trebalo je da imamo goste. Bio je staložen, miran i prijateljski nastrojen prema svima", rekla je Gela Ivašku, direktorka škole u Limanu.

Policija je pokrenula krivični postupak zbog ubistva iz nehata i pokušava da utvrdi da li postoje odgovorne osobe za tragediju u Limanu, prenosi Telegraf.