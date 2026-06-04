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Iran planira naplatu usluga u Ormuskom moreuzu: Nije u pitanju tranzitna taksa

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ATV
04.06.2026 21:13

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мореуз Иран и Америка
Foto: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana Kazem Garibabadi izjavio je danas da ta zemlja planira uvođenje naknada za usluge brodovima koji prolaze kroz Ormuski moreuz, umjesto klasičnih tranzitnih taksi, u zamjenu za bezbjednosne i logističke usluge u tom strateškom plovnom putu.

"Iran ne traži naplatu prolaska, tranzitnih dažbina ili prava tranzita, već nadoknadu za usluge koje uključuju navigacionu pomoć, potragu i spasavanje, bezbjednost, kao i mjere zaštite životne sredine u slučaju zagađenja", rekao je Garibabadi u intervjuu za iransku agenciju Mehr.

On je istakao da Ormuski moreuz u potpunosti leži u teritorijalnim vodama Irana i Omana i da te zemlje imaju suverenitet nad ovim područjem u skladu sa međunarodnim pravom. Garibabadi je naveo da se pripremaju aranžmani koji će biti u skladu sa međunarodnim pravom, uz napomenu da "neće u potpunosti odgovarati svim državama".

On je rekao i da je postignut "značajan napredak" u nacrtu dogovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, ali nije želio da precizira vremenski okvir mogućeg sporazuma.

"Zaista vam ne mogu dati vremenski okvir u ovom trenutku... Finalizovaćemo tekst koji je u stanju da obezbijedi naše interese", rekao je.

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Hormuški moreuz

Ormuski moreuz

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