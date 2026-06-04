Počinje naplata usluge koja je do sada bila besplatna

Evropska unija uvodi privremenu carinu na sve pošiljke vrijednosti do 150 evra koje stižu iz trećih zemalja, ukidajući prethodno izuzeće od carine.

Mjera će stupiti na snagu 1. jula 2026. godine i direktno će uticati na cijene proizvoda sa popularnih onlajn platformi.

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Svi građani Hrvatske, Slovenije, kao i ostatka Evropske unije, počeće da plaćaju novu carinu od tri evra na male pakete čija vrijednost ne prelazi 150 evra, a koji stižu iz takozvanih trećih zemalja.

Odluka Savjeta EU ukida prethodno pravilo koje je takve pošiljke izuzimalo od carina, a cilj je da se stane na kraj nelojalnoj konkurenciji i uvede red na tržište, koje je eksplodiralo posljednjih godina.

Promjena će najviše pogoditi kupce koji naručuju jeftine proizvode sa platformi poput Šeina ili Temua, gdje trošak od tri evra može predstavljati značajan procenat vrijednosti same porudžbine.

Ova nova naknada nije privremeni trend, već prvi korak ka sveobuhvatnoj carinskoj reformi koja se očekuje 2028. godine, a koja će potpuno promijeniti način na koji uvozimo robu.

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Razlog za ovaj potez leži u nevjerovatnom povećanju broja malih paketa koji svakodnevno ulaze u Evropsku uniju, što preopterećuje carinske službe i stvara neravnopravnu situaciju za domaće trgovce.

Prema podacima Evropske komisije, samo u 2024. godini u EU je stiglo više od 4,6 milijardi paketa male vrijednosti, što je u prosjeku oko 12 miliona paketa dnevno.

Prethodni sistem je omogućavao prodavcima van EU da iskoriste rupu u zakonu i ponude proizvode bez carine, dok su evropski trgovci bili obavezni da poštuju stroža pravila, plaćaju carine i pridržavaju se bezbjednosnih standarda.

Nova carina od tri evra je zamišljena kao privremeno rješenje koje će zatvoriti ovaj kanal bez carine i poslati jasnu poruku da uvoz malih paketa nosi određeni trošak, dok se ne uspostavi novi, napredniji carinski sistem.

Praktična primjena nove carine biće jednostavna, ali će zahtijevati pažnju kupaca. Za svaku kategoriju proizvoda unutar paketa naplaćivaće se naknada od tri evra, a kategorija se definiše prema šestocifrenoj carinskoj tarifi proizvoda.

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To znači da ako paket sadrži nekoliko različitih vrsta robe, carina će se obračunavati za svaku od njih. Na primjer, ako naručite paket koji sadrži jednu pamučnu majicu i dvije svilene majice, smatraće se da pošiljka sadrži dvije različite kategorije proizvoda zbog različitih tarifnih kodova. U ovom slučaju, ukupna carina će biti šest evra, odnosno tri evra za svaku vrstu artikla.

Cilj ovog pojednostavljenog modela je da se smanji složenost za carinske sisteme koji se već bore sa ekstremnim obimom pošiljki i da se pravila održe jasnim za potrošače.

Važno je naglasiti da se ova nova carina razlikuje od PDV-a. Porez na dodatu vrijednost na sve komercijalne pošiljke iz trećih zemalja, bez obzira na njihovu vrijednost, obračunava se od 1. jula 2021. godine. Nova carina od tri evra je dodatni namet pored postojećeg PDV-a.

Prema najavama, naplata će se najvjerovatnije vršiti putem postojećeg IOSS sistema, što znači da će prodavci naplaćivati carinu direktno od kupca prilikom plaćanja na svojim veb stranicama, zajedno sa cijenom proizvoda i PDV-om.

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Ovim bi se administrativni posao prebacio na prodavce i platforme, a carinski službenici na granicama bi bili rasterećeni. Takođe, ovu mjeru ne treba miješati sa mogućom "naknadom za rukovanje" o kojoj se još uvijek raspravlja na nivou EU, a koja bi trebalo da pokrije operativne troškove carinskih administracija.