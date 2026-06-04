Цвијановић: Прича саздана од силних манипулација почиње да се распада

Аутор:АТВ
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да прича која је саздана од силних манипулација, злоупотреба и узурпација полако почиње да се распада, што се могло пратити на засједању Савјета за спровођење мира (ПИК).
"Ово је почетак завршне путање да би се ствари вратиле у нормалне токове јер се живи у околностима које нису нормале", рекла је Цвијановићева.
Она је указала да су на данашњој сједници ПИК-а била два супротстављена концепта - један је да домаћи политичари треба да одлучују, а други је да се жели протекторат у БиХ.
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"То је судар два концепта који се манифестује од двије велике стране - ЕУ и Америке", рекла је Цвијановићева за Телевизију "К3".
Она је напоменула да треба обратити пажњу на то да је Република Српска прошла тежак пут, 30 година доказивања и настојања да се скине љага коју је неко набацио, дуплих аршина, што је скандалозно и страшно.
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