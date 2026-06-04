Logo
Large banner

Цвијановић: Прича саздана од силних манипулација почиње да се распада

Аутор:

АТВ
04.06.2026 21:40

Коментари:

0
Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ
Фото: АТВ

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да прича која је саздана од силних манипулација, злоупотреба и узурпација полако почиње да се распада, што се могло пратити на засједању Савјета за спровођење мира (ПИК).

"Ово је почетак завршне путање да би се ствари вратиле у нормалне токове јер се живи у околностима које нису нормале", рекла је Цвијановићева.

Она је указала да су на данашњој сједници ПИК-а била два супротстављена концепта - један је да домаћи политичари треба да одлучују, а други је да се жели протекторат у БиХ.

ТТ таблице

Ауто-мото

Шта значе ТТ таблице које многи мијешају са МТ

"То је судар два концепта који се манифестује од двије велике стране - ЕУ и Америке", рекла је Цвијановићева за Телевизију "К3".

Она је напоменула да треба обратити пажњу на то да је Република Српска прошла тежак пут, 30 година доказивања и настојања да се скине љага коју је неко набацио, дуплих аршина, што је скандалозно и страшно.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

ПИК БиХ

Савјет за провођење мира

Босна и Херцеговина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

ТТ таблице

Ауто-мото

Шта значе ТТ таблице које многи мијешају са МТ

2 ч

0
Православље, црква

Друштво

Једна ствар је сутра обавезна, а не ради се ни за један други празник

2 ч

0
Руски председник Владимир Путин предсједава састанком о јмерама подршке рођацима погинулих и повријеђених у нападу на колеџ у Старобељску, у Луганској области Украјине под контролом Русије, у Кремљу у Москви, у понедјељак, 1. јуна 2026. године.

Свијет

Путин: Још нисмо користили Орешник у пуном обиму

2 ч

0
Сабрина Воинеа

Остали спортови

Незапамћен скандал: Спортисткиња под истрагом јер је наводно истукла дечка

2 ч

0

Више из рубрике

Сједница Владе Републике Српске на Палама.

Република Српска

Нова права за особе са инвалидитетом и родитеље његоватеље у Српској

4 ч

0
Генерални директор Алтернативне телевизије Срђан Кевац

Република Српска

Кевац: Не мијењајте канал

4 ч

3
Цвијановић: Била сам у праву за Јелену Тривић

Република Српска

Цвијановић: Била сам у праву за Јелену Тривић

4 ч

25
Милорад Којић

Република Српска

Којић: Јелена Тривић - одсуство срама и политичког карактера

4 ч

4

  • Најновије

23

41

Путин се хитно огласио и подсјетио Зеленског на болну чињеницу

23

04

Реаговала полиција: Појавио се снимак туче инфлуенсерки

22

59

Нестала Сафета из БиХ, полиција хитно тражи помоћ грађана

22

54

Скандал у епархији: Оставила мужа и дјецу због свештеника заводника

22

52

Војислав Савић честитао рођендан АТВ-у

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner