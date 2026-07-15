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General Mladić i dalje loše i u velikom riziku od smrti

15.07.2026 12:48

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генерал Војске Републике Српске Ратко Младић у Хагу
Foto: ATV

Izvještaj srpskog neuropsihijatra, nakon posljednjeg pregleda generala Ratka Mladića u haškoj pritvorskoj bolnici, pokazao je da je njegovo stanje i dalje loše, te da je velika vjerovatnoća da može vrlo brzo da umre, izjavio je Srni njegov sin Darko Mladić.

"On ne može više da govori i bukvalno je rizik od smrti imanentan. Praktično, jako je velika vjerovatnoća da može to da mu se desi vrlo brzo",rekao je Darko.

Prema njegovima riječima, nesporno je i da su to haški ljekari potvrdili još u aprilu.

"Faktički, stanje je nepromijenjeno od onog posljednjeg izveštaja koji su imali naši ljekari i ljekari Haškog tribunala. On je i dalje u velikom riziku od smrti", rekao je Darko.

On je ukazao da se general u haškoj pritvorskoj bolnici ne nalazi u odgovarajućim uslovima, zato što ne može da dobije svu njegu koja mu je potrebna.

Darko kaže da je general, uz sve probleme koje je imao, preživio i dva moždana udara u aprilu i maju, koji su mu dodatno otežali komunikaciju.

Дарко Младић

Republika Srpska

Darko Mladić: Ljekari u Hagu nisu u stanju da liječe generala

"Činjenica je da je preživio te moždane udare i da je sad u još gorem stanju, nego je bio pre aprila ove godine. Sad se nalazi u još goroj poziciji, nego što je bio do tih moždanih udara", naveo je generalov sin.

Prema njegovim riječima, ranije se sa generalom Mladićem moglo koliko-toliko pričati, ali da sada skoro uopšte ne može da govori, te da su mu parametri i dalje u padu.

"Čudo je da je preživio ta dva moždani udara. Pogotovo sa obzirom na to da oni nisu konstatovali prvi moždani udar i da su nas ubjeđivali skoro mjesec dana da ga nije ni imao. To što je je to preživio, samo po sebi je već čudo", kaže Darko Mladić za Srnu.

On je podsjetio da je početkom maja konstantovano da je imao dva moždana udara, što je potvrđeno i izvještajima srpskih ljekara.

General Ratko Mladić je u haškom kazamatu imao više moždanih udara, bolest bubrega, a ugrađen mu je i stent na srcu, imao je visok pritisak i šećer, ali nikada od Haga nije dobio potrebnu njegu, niti je pušten na liječenje.

Posljednje dvije godine je proveo nepokretan u krevetu u haškoj pritvorskoj bolnici, a nakon dva moždana urada u aprilu i maju ionako teško stanje mu se dramatično pogoršalo.

Ljekari, i haški i srpski, su procijenili da se general Mladić nalazi u terminalnoj fazi bolesti, sa veoma ograničenim životnim vijekom.

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Ratko Mladić

Darko Mladić

Republika Srpska

Ratko Mladić moždani udar

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