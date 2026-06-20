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Darko Mladić najavio: Tim srpskih ljekara ponovo ide u posjetu generalu

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 13:19

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Дарко Младић најавио: Тим српских љекара поново иде у посјету генералу
Foto: ATV

Generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića će 29. juna ponovo posjetiti srpski neuropsihijatar, rekao je Srni njegov sin Darko Mladić.

"Tada ide da ga obiđe neuropsihijatar iz našeg tima, da pogleda njegovo stanje", rekao je Darko i dodao da će on sa mlađim sinom ići prije toga.

On je naveo da je zdravstveno stanje generala, koji je već dvije i po godine u haškoj pritvorskoj bolnici neokretan, danas nešto bolje.

Istakao je da se porodica trudi da se sa generalom, koji teško priča, čuje svaki dan, pa je tako bilo u jutros.

"Mogao je nešto bolje da priča, ali to je uglavnom sve isto. Uspjeli smo da razmijenimo nekoliko rečenica. Uspio sam da ga motivišem da on sam odgovori na neko pitanje. Tako to ide, morate da izvlačite iz njega riječi", objasnio je Darko.

Za generala je, kaže, sada najvažnija terapija, da ima s kim da priča, što pošto je tamo s strancima.

Darko Mladić je naveo da generalu haški čuvari ili tamošnje službe namjeste video-kol na nekom laptopu ili mu donesu telefona, da nema ograničenja da razgovara sa porodicom, navodeći da se čuju dva puta dnevno.

Nekadašnji načelnik Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić već dvije i po godine leži nepokretan u krevetu haške pritvorske bolnice. Zbog ponovljenih moždanih udara, izgubio je moć govora.

Predsjednik Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Grasijela Gati Santana odbila je 14. maja zahtjev da se generalu Mladiću odobri liječenje u Srbiji, uz obrazloženje da je njegovo zdravstveno stanje teško zbog hroničnih bolesti, ali da nije riječ o akutnom pogoršanju.

General se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu više puta je odbio zahtjev da general Mladić bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiju.

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Darko Mladić

Ratko Mladić

general Ratko Mladić

Hag

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