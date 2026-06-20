Nuždić: Koridor - pitanje opstanka srpskog naroda zapadno od Drine

Vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić izjavio je da operacija Vojske Republike Srpske "Koridor" izvršena prije 34 godine nije bila samo vojna akcija, već pitanje opstanka srpskog naroda zapadno od Drine.

Nuždić je istakao da je koridor simbol stradanja, žrtve, jedinstva i nepokolebljive volje srpskog naroda da opstane.

"Zato je i danas, više od tri decenije kasnije, za nas ostao koridor života. Žrtva srpskih boraca ugrađena je u temelje Republike Srpske i slobode koju danas živimo", rekao je Nuždić Srni, povodom sutrašnjeg obilježavanja 34 godine od vojne operacije "Koridor 92".

Nuždić je istakao da je bitka za koridor značila spas za hiljade porodica i budućnost za generacije koje su dolazile.

Podsjetio je da je tokom 1992. godine život Srba u obje Krajine postao gotovo nemoguć, jer su bili u potpunom okruženju, izolovani i odsječeni od matice Srbije, a nestašica je pogađala svaku kuću, jer osnovne životne namirnice nisu mogle stići.

"Bolesnici su umirali čekajući pomoć koja nije mogla doći. Najveća i najbolnija tragedija dogodila se u Banjaluci. Zbog zabrane letova i nemogućnosti transporta kiseonika, u Kliničko-bolničkom centru ugašeno je 12 tek rođenih života", podsjetio je Nuždić.

Operacija "Koridor" iznjedrila legendarne srpske vojskovođe

Nuždić je rekao da je srpski narod platio izuzetno visoku cijenu za proboj koridora, ističući da je, prema podacima Republičkog centra, od uvodnih borbi početkom juna do završetka operacije i oslobođenja Broda početkom oktobra 1992. godine, živote položilo najmanje 898 boraca Vojske Republike Srpske i Vojske Republike Srpske Krajine, a da ih je više od 2.000 ranjeno.

Zdravlje Od ebole preminulo i 17 zdravstvenih radnika

Prema njegovim riječima, akcija "Koridor" iznjedrila je i neke od najvećih vojskovođa ovih prostora – legendarne Momira Talića, Novicu Simića, Boška Kelečevića, Slavka Lisicu jer su pod njihovim vođstvom izvojevane bitke koje su ušle u istoriju i danas se prepričavaju kao primjeri hrabrosti, odlučnosti i vojničkog umijeća.

"Posebno mjesto u sjećanju naroda zauzima naredba Veljka Milankovića, komandanta `Vukova sa Vučijaka`, koji je svojim borcima izdao naredbu `na nož`, pozivajući ih na borbu prsa u prsa, kada je trebalo pokazati najviše hrabrosti i žrtve", istakao je Nuždić.

On je rekao da će jednako tako ostati upamćen i komandant 327. motorizovane brigade Trivo Vujić, koji je svojim primjerom posvjedočio šta znače vojnička čast, odanost i spremnost da se život položi za svoj narod.

"Ne smijemo zaboraviti ni našu braću iz Republike Srpske Krajine. Rame uz rame sa borcima Republike Srpske bili su primjer hrabrosti, bratstva i požrtvovanosti u borbi srpskog naroda za slobodu. Njihova žrtva ne smije biti potisnuta u zaborav, jer su i oni svoje živote ugradili u pobjedu koja je spasila narod i prekinula njegovu izolaciju", naglasio je Nuždić.

Da žrtve nikada ne budu zaboravljene, a heroji ove istorijske pobjede zauvijek ostanu u kolektivnom pamćenju srpskog naroda, Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica učestvovao je u snimanju dokumentarno-igranog filma "Koridor 922", te objavio knjigu "Operacija Koridor 92 – Svjedočenje heroja".

Vojna operacija "Koridor 92" trajala je od 14. do 28. juna 1992. godine na području Posavine. Izvele su je snage Prvog krajiškog korpusa, Istočnobosanskog korpusa i policije Republike Srpske Krajine, a komandovao je general Momir Talić.

Direktan povod za ovu vojnu akciju, koja je najsvijetliji i najhumaniji ratni podvig VRS, bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika.

Na Dugoj Njivi kod Modriče sutra će biti obilježene 34 godine od proboja koridora kroz Posavinu, jedne od najvažnijih bitaka VRS u Odbrambeno-otadžbinskom ratu

(Srna)