Ostojić sa nekadašnjim pitomcima VRS: Počast palim borcima u Banjaluci

Autor:ATV redakcija
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Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić prisustvuje u Banjaluci druženju nekadašnjih pitomaca i pripadnika Centra vojnih škola Vojske Republike Srpske.
Okupljeni su najprije položili vijence u krugu Kampusa, nekadašnje kasarne Vrbas, odajući tako poštu poginulim saborcima koji su svoje živote ugradili u temelje Republike Srpske.
Nakon toga, učesnici su noseći trobojke organizovali mirnu šetnju od Kampusa do Hrama Hrista Spasitelja, simbolično povezujući mjesta sjećanja.
U Hramu Hrista Spasitelja biće služen parastos kojim će se odati počast stradalima i još jednom podsjetiti na njihovu žrtvu za slobodu.
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