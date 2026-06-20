Ostojić sa nekadašnjim pitomcima VRS: Počast palim borcima u Banjaluci

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić prisustvuje u Banjaluci druženju nekadašnjih pitomaca i pripadnika Centra vojnih škola Vojske Republike Srpske.

Okupljeni su najprije položili vijence u krugu Kampusa, nekadašnje kasarne Vrbas, odajući tako poštu poginulim saborcima koji su svoje živote ugradili u temelje Republike Srpske.

Nakon toga, učesnici su noseći trobojke organizovali mirnu šetnju od Kampusa do Hrama Hrista Spasitelja, simbolično povezujući mjesta sjećanja.

U Hramu Hrista Spasitelja biće služen parastos kojim će se odati počast stradalima i još jednom podsjetiti na njihovu žrtvu za slobodu.