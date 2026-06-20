Cvijanović uoči posjete Jerusalimu: Podrška utemeljena na zajedničkoj istoriji stradanja

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, ustakla je da je njena podrška Izraelu zasnovana na zajedničkoj istoriji patnje, posvećenosti istorijskoj istini i onome što ona opisuje kao nesumnjivo pravo Izraela da se brani nakon masakra Hamasa 7. oktobra 2023. godine.

U opširnom intervjuu za "JNS" uoči svog nastupa na Međunarodnom političkom samitu "JNS" u Jerusalimu, Cvijanović je govorila o svojoj predstojećoj posjeti Izraelu, prijetnji koju predstavljaju Iran i njegovi posrednici i svom protivljenju nalogu Međunarodnog krivičnog suda za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanijahua.

Cvijanovićeva je rekla da se raduje povratku u Izrael prvi put od 2021. godine.

"U Republici Srpskoj, Izrael smatramo prijateljskom državom", dodaje ona.

Tokom posjete, Cvijanovićeva planira da se sastane sa visokim izraelskim zvaničnicima, prisustvuje konferenciji "MUNIEXPO" u Tel Avivu i ponovo posjeti Jad Vašem.

"Kao što je prirodno, planiram da ponovo posjetim Jad Vašem, sa namjerom da odam počast vašoj istoriji i odam počast žrtvama Holokausta", rekla je ona.

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Cvijanovićeva dugo neguje veze sa Izraelom, uključujući sastanke sa izraelskim liderima i javne izraze podrške tokom rata protiv Hamasa. Na pitanje šta motiviše njenu snažnu podršku Izraelu, Cvijanovićeva je ukazala na istorijska iskustva Srba i Jevreja tokom Drugog svjetskog rata.

- Naša podrška Izraelu proističe iz zajedničke istorije, međusobnog razumijevanja i iskrenog prijateljstva koje su Srbi i Jevreji stvorili tokom najtežeg perioda u istoriji oba naroda - rekla je ona.

Cvijanovićeva je posebno pomenula ustaški koncentracioni logor Jasenovac i obližnje mjesto stratišta Donja Gradina, gdje je veliki broj Srba, Jevreja i Roma ubijen tokom Holokausta. Ona je istakla svoj nedavni sastanak sa specijalnim izaslanikom SAD za praćenje i borbu protiv antisemitizma, rabinom Jehudom Kaplunom, u Donjoj Gradini, najvećem mjestu stratišta u Jasenovcu, naglašavajući zajedničku srpsku i jevrejsku patnju tokom Drugog svetskog rata.

"Znamo da je Država Izrael osnovana kako bi se osiguralo da se takvo zlo nikada više ne nanese jevrejskom narodu i zato nedvosmisleno podržavamo njeno pravo na samoodbranu", rekla je ona.

Protivljenje nalogu MKS-a

Cvijanović je bila podjednako direktna kada je govorila o odluci MKS-a da izda nalog za hapšenje Netanijahua.

Ona je rekla da je odluka ostavila utisak pokušaja da se Izraelu uskrati pravo na samoodbranu.

"Bilo je posebno licemerno donijeti takvu odluku u vrijeme kada je Izrael činio sve što je u njegovoj moći da obezbijedi povratak talaca koje je Hamas uzeo 7. oktobra 2023. godine", rekla je ona.

Cvijanović je naglasila da Republika Srpska neće učestvovati u sprovođenju naloga u okviru svojih ustavnih ovlaštenja.