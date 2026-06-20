Logo

Cvijanović uoči posjete Jerusalimu: Podrška utemeljena na zajedničkoj istoriji stradanja

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 09:35

Komentari:

4
Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, ustakla je da je njena podrška Izraelu zasnovana na zajedničkoj istoriji patnje, posvećenosti istorijskoj istini i onome što ona opisuje kao nesumnjivo pravo Izraela da se brani nakon masakra Hamasa 7. oktobra 2023. godine.

U opširnom intervjuu za "JNS" uoči svog nastupa na Međunarodnom političkom samitu "JNS" u Jerusalimu, Cvijanović je govorila o svojoj predstojećoj posjeti Izraelu, prijetnji koju predstavljaju Iran i njegovi posrednici i svom protivljenju nalogu Međunarodnog krivičnog suda za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanijahua.

Cvijanovićeva je rekla da se raduje povratku u Izrael prvi put od 2021. godine.

"U Republici Srpskoj, Izrael smatramo prijateljskom državom", dodaje ona.

Tokom posjete, Cvijanovićeva planira da se sastane sa visokim izraelskim zvaničnicima, prisustvuje konferenciji "MUNIEXPO" u Tel Avivu i ponovo posjeti Jad Vašem.

"Kao što je prirodno, planiram da ponovo posjetim Jad Vašem, sa namjerom da odam počast vašoj istoriji i odam počast žrtvama Holokausta", rekla je ona.

удес Бањалука

Hronika

Udes u Banjaluci: Automobil udario u kosilicu, ima povrijeđenih

Cvijanovićeva dugo neguje veze sa Izraelom, uključujući sastanke sa izraelskim liderima i javne izraze podrške tokom rata protiv Hamasa. Na pitanje šta motiviše njenu snažnu podršku Izraelu, Cvijanovićeva je ukazala na istorijska iskustva Srba i Jevreja tokom Drugog svjetskog rata.

- Naša podrška Izraelu proističe iz zajedničke istorije, međusobnog razumijevanja i iskrenog prijateljstva koje su Srbi i Jevreji stvorili tokom najtežeg perioda u istoriji oba naroda - rekla je ona.

Cvijanovićeva je posebno pomenula ustaški koncentracioni logor Jasenovac i obližnje mjesto stratišta Donja Gradina, gdje je veliki broj Srba, Jevreja i Roma ubijen tokom Holokausta. Ona je istakla svoj nedavni sastanak sa specijalnim izaslanikom SAD za praćenje i borbu protiv antisemitizma, rabinom Jehudom Kaplunom, u Donjoj Gradini, najvećem mjestu stratišta u Jasenovcu, naglašavajući zajedničku srpsku i jevrejsku patnju tokom Drugog svetskog rata.

"Znamo da je Država Izrael osnovana kako bi se osiguralo da se takvo zlo nikada više ne nanese jevrejskom narodu i zato nedvosmisleno podržavamo njeno pravo na samoodbranu", rekla je ona.

Protivljenje nalogu MKS-a

Cvijanović je bila podjednako direktna kada je govorila o odluci MKS-a da izda nalog za hapšenje Netanijahua.

Ona je rekla da je odluka ostavila utisak pokušaja da se Izraelu uskrati pravo na samoodbranu.

"Bilo je posebno licemerno donijeti takvu odluku u vrijeme kada je Izrael činio sve što je u njegovoj moći da obezbijedi povratak talaca koje je Hamas uzeo 7. oktobra 2023. godine", rekla je ona.

Cvijanović je naglasila da Republika Srpska neće učestvovati u sprovođenju naloga u okviru svojih ustavnih ovlaštenja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Željka Cvijanović

Izrael

Jerusalim

Republika Srpska

Komentari (4)

Pročitajte više

удес Бањалука Западни транзит

Hronika

Udes u Banjaluci: Automobil udario u kosilicu, ima povrijeđenih

3 h

0
Путујете на море? Због ових "ситница" можете остати без хиљада евра

Ekonomija

Putujete na more? Zbog ovih "sitnica" možete ostati bez hiljada evra

3 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Dnevni horoskop za 20. jun: Kome se smiješi romansa, a ko mora da pripazi?

3 h

0
комарац инсект

Zdravlje

Prvi slučaj zika virusa u Skoplju: Putnik donio infekciju sa Maldiva, evo kakvi su simptomi

3 h

0

Više iz rubrike

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић

Republika Srpska

Minić iz Mrkonjić Grada: Slobodu koju danas živimo dugujemo upravo borcima

15 h

3
Жељка Цвијановић присуствује сједници Главног одбора СНСД-а

Republika Srpska

Cvijanović: Krajnje vrijeme da se vratimo u okvire institucija

16 h

0
Вјештачка интелигенција АИ

Republika Srpska

Srbija i Srpska zajedno za srpski jezik u vještačkoj inteligenciji

16 h

0
Велика тробојка натписом "Добро нам дошли"

Republika Srpska

U Srpsku stiglo oko 750 djece i prosvjetnih radnika sa KiM

16 h

1

  • Najnovije

12

15

Energo klub: Najaktuelnije energo teme

12

08

Nuždić: Koridor - pitanje opstanka srpskog naroda zapadno od Drine

12

06

Od ebole preminulo i 17 zdravstvenih radnika

11

51

Ostojić sa nekadašnjim pitomcima VRS: Počast palim borcima u Banjaluci

11

28

Vagoni se srušili s nadvožnjaka, ima povrijeđenih: Pogledajte jezive prizore

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima