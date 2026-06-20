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Agrar: Od rekordnih prinosa borovnice u Srpcu do Dana lavande u Semberiji

Izvor:

ATV

20.06.2026 10:00
Нови идент
Foto: ATV

U novom izdanju 'Agrara' naša Zorica Petković donosi vam uspješne priče sa domaćih polja i savjete za očuvanje poljoprivrednog zemljišta.

Posjetili smo srbačko imanje na kom je rodilo 'crno zlato' i zabilježili rekordne prinose borovnice.

Vodimo u Semberiju, gd‌je smo u ambijentu nalik na čuvenu Provansu posjetili manifestaciju 'Dani lavande'.

Na kraju, raspitali smo se kakav nam je zaista kvalitet poljoprivrednog zemljišta i na koji način ga možemo sačuvati i zaštititi.

'Agrar' donosi aktuelne priče iz svijeta domaće i regionalne poljoprivrede, teme posvećene domaćim proizvodima, uzgoju voća i povrća, ratarstvu i stočarstvu, kao i mnoštvo zlata vrijednih savjeta, te priče o vrijednim poljoprivrednicima, domaćinima, i plodovima njihovog rada.Očekuju vas i razgovori sa eminentnim stručnjacima iz oblasti poljoprivrede, kao i osvrt na najznačajnije regionalne poljoprivredne sajmove i festivale.

Emisiju uređuje i vodi Zorica Petković.

'Agrar' nedjeljom u 8 časova.

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ATV

Zorica Petković

Agrar

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