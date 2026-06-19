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Bitno: Hrvatsko pitanje u BiH

Izvor:

ATV

19.06.2026 16:09
Битно: Хрватско питање у БиХ
Foto: atv

Bitno večeras u 21 čas i 9 minuta o položaju Hrvata u BiH, legitimnom predstavljanju, trećem entitetu, ali i položaju Srba u Federaciji BiH.

Jesu li Hrvati danas ravnopravan konstitutivan narod?

Ko bira hrvatske političke predstavnike?

Da li je hrvatska izborna jedinica rješenje ili nova politička pod‌jela?

Za 'Bitno' govore: Zdenko Ćosić, delegat Kluba hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, Mijo Perkunić, predsjednik Kluba hrvatskih delegata u Vijeću naroda Republike Srpske, Goran Broćeta, delegat iz reda Srba u Domu naroda Parlamenta FBiH, Ivan Begić, potpredsjednik GO SDP-a Banjaluka, Admir Čavalić, poslanik Naroda i Pravde, predsjednik Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Parlamenta FBIH i Daniel Spajić, glavni sekretar Domovinskog pokreta.

Format ’Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Vesna Azić.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

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Vesna Azić

ATV

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