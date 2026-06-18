Bitno: Rezolucija o BiH

Bitno večeras u 21 čas i 9 minuta o Rezoluciji o BiH koju je usvojio Evropski parlament.

Ima li Rezolucija pravnu težinu za BiH? Za 'Bitno' govore: pravnik Dragan Dakić, Saša Mićin, profesor na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci i politikolog Dragana Delić. Format ’Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana. Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dejan Rauš. 'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

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