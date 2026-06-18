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Evo na koje detalje u pasošu morate obratiti pažnju ako putujete u neku od ovih zemalja

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 16:50

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Ево на које детаље у пасошу морате обратити пажњу ако путујете у неку од ових земаља
Foto: ATV

Mnogi putnici prije odlaska na put provjere samo datum isteka pasoša, međutim to nije jedina stvar koja može stvoriti probleme prilikom ulaska u drugu državu.

Pojedine zemlje imaju pravilo da putnici u pasošu moraju imati određeni broj praznih stranica predviđenih za vize i granične oznake. Ukoliko tog prostora nema dovoljno, moguće je odbijanje ulaska u zemlju, pa čak i zabrana ukrcavanja na let.

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Najstroža po tom pitanju je Namibija, koja od stranih državljana traži čak šest praznih stranica u pasošu. U grupi zemalja koje zahtijevaju najmanje tri slobodne stranice nalaze se Južnoafrička Republika, Bocvana, Mozambik, Zambija, Brunej i Madagaskar.

Za putovanja u Kinu, Indiju, Singapur, Kubu ili na Bahame potrebno je imati najmanje dvije prazne stranice.

Putnički stručnjaci zbog toga savjetuju da se prije svakog putovanja, osim roka važenja pasoša, provjeri i koliko je slobodnog prostora ostalo u dokumentu.

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Istovremeno, građani Bosne i Hercegovine koji putuju u zemlje Evropske unije sve rjeđe će dobijati pečate u pasošima. Evropska unija je uvela digitalni sistem evidencije ulazaka i izlazaka, pa se podaci o prelasku granice sada evidentiraju elektronski.

(Crna-Hronika)

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pasoš

putovanje

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Granični prelaz

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