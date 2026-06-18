Evo na koje detalje u pasošu morate obratiti pažnju ako putujete u neku od ovih zemalja

Mnogi putnici prije odlaska na put provjere samo datum isteka pasoša, međutim to nije jedina stvar koja može stvoriti probleme prilikom ulaska u drugu državu.

Pojedine zemlje imaju pravilo da putnici u pasošu moraju imati određeni broj praznih stranica predviđenih za vize i granične oznake. Ukoliko tog prostora nema dovoljno, moguće je odbijanje ulaska u zemlju, pa čak i zabrana ukrcavanja na let.

Svijet Lažirao da je žrtva pljačke, pa odsjekao sebi stopalo da bi uzeo novac od osiguranja

Najstroža po tom pitanju je Namibija, koja od stranih državljana traži čak šest praznih stranica u pasošu. U grupi zemalja koje zahtijevaju najmanje tri slobodne stranice nalaze se Južnoafrička Republika, Bocvana, Mozambik, Zambija, Brunej i Madagaskar.

Za putovanja u Kinu, Indiju, Singapur, Kubu ili na Bahame potrebno je imati najmanje dvije prazne stranice.

Putnički stručnjaci zbog toga savjetuju da se prije svakog putovanja, osim roka važenja pasoša, provjeri i koliko je slobodnog prostora ostalo u dokumentu.

Ekonomija Cijena barela nafte pala ispod 77 dolara

Istovremeno, građani Bosne i Hercegovine koji putuju u zemlje Evropske unije sve rjeđe će dobijati pečate u pasošima. Evropska unija je uvela digitalni sistem evidencije ulazaka i izlazaka, pa se podaci o prelasku granice sada evidentiraju elektronski.

(Crna-Hronika)