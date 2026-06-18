Grom mu ubio krave: Vlada Srpske pomaže Milošu Brčiću

Miloš Brčić iz Bileće, kojem je nakon udara groma u nevremenu uginulo pet krava, dobiće podršku za obnovu stočnog fonda nakon velike štete koja je zadesila njegovo domaćinstvo.

Brčić je za Provjereno.info potvrdio da su ga nakon nesreće kontaktirali iz Vlade Republike Srpske i pružili podršku, te da je pokrenuta akcija pomoći njegovoj porodici.

- Pokrenuta je akcija pomoći, komisija treba da izađe na teren u ponedjeljak. Desilo se šta se desilo, Božja sila je to. Najvažnije je da smo svi zdravi. Šteta je velika, jedna krava se otelila prije četiri dana, tele je ostalo, a ostale su trebale da se otele u narednih mjesec dana - rekao je Brčić.

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Prema njegovim riječima, šteta je procijenjena na oko 30.000 KM, što predstavlja težak udarac za porodicu koja se godinama bavi stočarstvom i od tog rada obezbjeđuje egzistenciju.

Pomoć za obnovu stočnog fonda obezbijediće Kabinet predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića uz podršku Kabineta predsjednika Republike Srpske, dok je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede odobrilo hitnu intervenciju u iznosu od 5.000 KM.

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Gubitak pet grla stoke nije samo značajna materijalna šteta, već i ozbiljan udar na dalji razvoj gazdinstva, jer su uginule krave predstavljale važan dio buduće proizvodnje i proširenja stada.