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Cvijanovići proslavili rođenje unuke: "Dobro nam došla Ema!"

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 08:08

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Жељка Цвијановић са породицом
Foto: Iks/Željka Cvijanović

U porodicu Cvijanović stigao je novi član, unuka Ema, a ponosna baka, Željka Cvijanović nije skidala osmijeh s lica i krila radost.

"Svi znate za moju unuku Nevu i koliko je uljepšala život cijeloj našoj porodici. Večeras slavimo rođenje moje druge unuke Eme. Neizmjerno sam srećna i drago mi je što su naši prijatelji i naše porodice zajedno u ovim trenucima sreće. Dobro nam došla Ema", poručila je srpski član Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović na Iksu.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

rođenje

proslava

porodica

unuka

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