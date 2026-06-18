Cvijanovići proslavili rođenje unuke: "Dobro nam došla Ema!"

Foto: Iks/Željka Cvijanović

U porodicu Cvijanović stigao je novi član, unuka Ema, a ponosna baka, Željka Cvijanović nije skidala osmijeh s lica i krila radost.

"Svi znate za moju unuku Nevu i koliko je uljepšala život cijeloj našoj porodici. Večeras slavimo rođenje moje druge unuke Eme. Neizmjerno sam srećna i drago mi je što su naši prijatelji i naše porodice zajedno u ovim trenucima sreće. Dobro nam došla Ema", poručila je srpski član Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović na Iksu. Svi znate za moju unuku Nevu i koliko je uljepšala život cijeloj našoj porodici. Večeras slavimo rođenje moje druge unuke Eme. Neizmjerno sam srećna i drago mi je što su naši prijatelji i naše porodice zajedno u ovim trenucima sreće.



Dobro nam došla Ema! ❤️ pic.twitter.com/KpcuIXkwjk — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) June 17, 2026

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