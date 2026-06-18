Dnevni horoskop za 18. jun

Ovan

Ljubav:

Stalo Vam je da privučete nečiju emotivnu pažnju, ali činite niz pogrešnih stvari.

Posao:

U poslovno-finansijskom smislu, zaboravite na prevelike ambicije ili na želju za prisvajanjem tuđih rezultata.

Zdravlje:

Obratite pažnju na pravilniju ishranu.

Bik

Ljubav:

Vještim potezima umijete da ostvarite svoje emotivne namjere. Partner Vam ugađa na različite načine, dok se Vi zadovoljno osmjehujete.

Posao:

Podstičite kod sebe radoznalost i kreativno raspoloženje. U susretu sa saradnicima, očekuje Vas novo ili poučno iskustvo.

Zdravlje:

Nalazite se u sjajnoj formi.

Blizanci

Ljubav:

U susretu sa voljenom osobom, novi događaji predstavljaju dobar povod za zajedničku proslavu. Sve u skladu sa inspiracijom.

Posao:

Oslonite se na intuiciju pri donošenju konačne odluke. Nalazite se pod uticajem faktora sreće, tako da Vas očekuju pozitivni rezultati.

Zdravlje:

Zračite pozitivnom energijom.

Rak

Ljubav:

Partner pokušava da Vam pomogne ili da Vas oraspoloži. Zajednički susret može da se pretvori u ljepši dio stvarnosti.

Posao:

Polazite od pogrešnih informacija, tako da Vaše prognoze djeluju neubedljivo. Prihvatite dobronamjernu kritiku.

Zdravlje:

Nema potrebe da se opterećujete teškim temama, piše Astrolook

Lav

Izbegavajte napete situacije u susretu sa voljenom osobom, važno je da među Vama postoje dobre namjere.

Posao:

Ukoliko Vam je stalo da testirate svoje intelektualne ili praktične sposobnosti, potrebno je da imate precizne ciljeve.

Zdravlje:

Potrudite se da pravilno usmjeravate svoju pozitivnu energiju.

Djevica

Ljubav:

Ponekad u ljubavnom odnosu priželjkujete više nego što je moguće, ali nema razloga da se žalite na voljenu osobu. Prihvatite ono što dobijate.

Posao:

Okolina pozitivno reaguje na Vaše ideje i neko Vas podstiče na aktivnu ulogu ili na dodatno stvaralaštvo. Sačuvajte poslovne interese.

Zdravlje:

Obratite pažnju na snove.

Vaga

Ljubav:

Objasnite partneru da Vas povezuju slične želje i afiniteti, kao i da ne treba oklijevati pred zajedničkim izazovom. Proverite svoju sreću.

Posao:

Osjećate kreativnu inspiraciju i dejlujete pozitivno na svoju okolinu. Važno je da se angažujte na različitim stranama.Zdravlje:

Nalazite se u sjajnoj formi.

Škorpion

Ljubav:

Partner se žali na Vašu učestalu rasijanost ili zaboravnost. Ispravite na vrijeme svoje propuste.

Posao:

Tek kada budete spoznali pravu istinu, shvatićete na koji način treba da rješavate svoje poslovno-finansijske dileme.

Zdravlje:

Izbjegavajte loše navike ili depresivno raspoloženje.

Strelac

Pažljivo analizirate voljenu osobu, ali ne možete da uskladite različite aspiracije i interesovanja koja Vas udaljavaju.

Posao:

Opterećeni ste novim poslovnim planovima. Reagujete suviše temperamentno u situacijama kada treba pokazati diplomatske manire.

Zdravlje:

Različiti sadržaji zabave djeluju pozitivno na Vaše raspoloženje.

Jarac

Ljubav: Romansa

Stišavajte svoje afekte. Bolje je da zatražite dobar savjet, nego da emotivno rizikujete bez pravog povoda.

Posao:

Nedostaje Vam koncentracija da se angažujete na različitim stranama. Nemojte donositi brzoplete odluke.

Zdravlje:

Prijaće Vam relaksacija ili boravak u prirodi, opustite se.

Vodolija

Ljubav:

Važno je da učinite ono što osjećate, jer izbor pogrešne uloge na kraju ostavlja loš utisak pred bliskom osobom.

Posao:

Djelujete nestrpljivo, ali dodatna inicijativa sa Vaše strane ne donosi pozitivne rezultate i nečiju naklonost.

Zdravlje:

Nemojte precjenjivati lične mogućnosti, izbjegavajte stresne situacije.

Ribe

Ljubav:

Sačuvajte samokontrolu, bolje je da ne provocirate partnera na uzajamno dokazivanje. Stvari lako mogu da izmaknu kontroli.

Posao:

Potrebno je da sagledate različite događaje na poslovnoj sceni i svoju ulogu ili mogućnosti.

Zdravlje:

Obratite pažnju na pravilnu ishranu.

A sada imate jedinstvenu priliku da svaki dan dobijate