Dnevni horoskop za 18. jun

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Šta vam zvijezde donose danas?
Ovan
Ljubav:
Stalo Vam je da privučete nečiju emotivnu pažnju, ali činite niz pogrešnih stvari.
Posao:
U poslovno-finansijskom smislu, zaboravite na prevelike ambicije ili na želju za prisvajanjem tuđih rezultata.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilniju ishranu.
Bik
Ljubav:
Vještim potezima umijete da ostvarite svoje emotivne namjere. Partner Vam ugađa na različite načine, dok se Vi zadovoljno osmjehujete.
Posao:
Podstičite kod sebe radoznalost i kreativno raspoloženje. U susretu sa saradnicima, očekuje Vas novo ili poučno iskustvo.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj formi.
Blizanci
Ljubav:
U susretu sa voljenom osobom, novi događaji predstavljaju dobar povod za zajedničku proslavu. Sve u skladu sa inspiracijom.
Posao:
Oslonite se na intuiciju pri donošenju konačne odluke. Nalazite se pod uticajem faktora sreće, tako da Vas očekuju pozitivni rezultati.
Zdravlje:
Zračite pozitivnom energijom.
Rak
Ljubav:
Partner pokušava da Vam pomogne ili da Vas oraspoloži. Zajednički susret može da se pretvori u ljepši dio stvarnosti.
Posao:
Polazite od pogrešnih informacija, tako da Vaše prognoze djeluju neubedljivo. Prihvatite dobronamjernu kritiku.
Zdravlje:
Nema potrebe da se opterećujete teškim temama, piše Astrolook
Lav
Izbegavajte napete situacije u susretu sa voljenom osobom, važno je da među Vama postoje dobre namjere.
Posao:
Ukoliko Vam je stalo da testirate svoje intelektualne ili praktične sposobnosti, potrebno je da imate precizne ciljeve.
Zdravlje:
Potrudite se da pravilno usmjeravate svoju pozitivnu energiju.
Djevica
Ljubav:
Ponekad u ljubavnom odnosu priželjkujete više nego što je moguće, ali nema razloga da se žalite na voljenu osobu. Prihvatite ono što dobijate.
Posao:
Okolina pozitivno reaguje na Vaše ideje i neko Vas podstiče na aktivnu ulogu ili na dodatno stvaralaštvo. Sačuvajte poslovne interese.
Zdravlje:
Obratite pažnju na snove.
Vaga
Ljubav:
Objasnite partneru da Vas povezuju slične želje i afiniteti, kao i da ne treba oklijevati pred zajedničkim izazovom. Proverite svoju sreću.
Posao:
Osjećate kreativnu inspiraciju i dejlujete pozitivno na svoju okolinu. Važno je da se angažujte na različitim stranama.Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj formi.
Škorpion
Ljubav:
Partner se žali na Vašu učestalu rasijanost ili zaboravnost. Ispravite na vrijeme svoje propuste.
Posao:
Tek kada budete spoznali pravu istinu, shvatićete na koji način treba da rješavate svoje poslovno-finansijske dileme.
Zdravlje:
Izbjegavajte loše navike ili depresivno raspoloženje.
Strelac
Pažljivo analizirate voljenu osobu, ali ne možete da uskladite različite aspiracije i interesovanja koja Vas udaljavaju.
Posao:
Opterećeni ste novim poslovnim planovima. Reagujete suviše temperamentno u situacijama kada treba pokazati diplomatske manire.
Zdravlje:
Različiti sadržaji zabave djeluju pozitivno na Vaše raspoloženje.
Jarac
Ljubav: Romansa
Stišavajte svoje afekte. Bolje je da zatražite dobar savjet, nego da emotivno rizikujete bez pravog povoda.
Posao:
Nedostaje Vam koncentracija da se angažujete na različitim stranama. Nemojte donositi brzoplete odluke.
Zdravlje:
Prijaće Vam relaksacija ili boravak u prirodi, opustite se.
Vodolija
Ljubav:
Važno je da učinite ono što osjećate, jer izbor pogrešne uloge na kraju ostavlja loš utisak pred bliskom osobom.
Posao:
Djelujete nestrpljivo, ali dodatna inicijativa sa Vaše strane ne donosi pozitivne rezultate i nečiju naklonost.
Zdravlje:
Nemojte precjenjivati lične mogućnosti, izbjegavajte stresne situacije.
Ribe
Ljubav:
Sačuvajte samokontrolu, bolje je da ne provocirate partnera na uzajamno dokazivanje. Stvari lako mogu da izmaknu kontroli.
Posao:
Potrebno je da sagledate različite događaje na poslovnoj sceni i svoju ulogu ili mogućnosti.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilnu ishranu.
A sada imate jedinstvenu priliku da svaki dan dobijate
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
14 h0
Društvo
14 h0
Društvo
15 h0
Društvo
18 h0