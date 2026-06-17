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Šta se računa u radni staž, a šta ne: Mnogi građani gube godine prilikom penzionisanja

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ATV
17.06.2026 18:40

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Foto: CB BiH

Radni staž je jedan od ključnih faktora za odlazak u penziju, ali i za visinu budućih primanja. Ipak, mnogi građani nisu potpuno sigurni šta se tačno računa u staž, a šta ne - što kasnije može dovesti do neprijatnih iznenađenja prilikom ostvarivanja prava na penziju.

U praksi, radni staž nije samo "koliko ste godina radili", već precizno definisan period u kojem su plaćani doprinosi ili su ispunjeni posebni zakonski uslovi.

Šta se računa u radni staž?

U osnovi, u radni staž ulazi vreme koje je provedeno u radu uz plaćene doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje.

To uključuje:

  • radni odnos kod poslodavca uz urednu uplatu doprinosa,
  • samostalnu djelatnost (preduzetnici, zanatlije, frilenseri koji plaćaju doprinose),
  • poljoprivredne osiguranike koji uplaćuju doprinose,
  • period rada u državnim i javnim institucijama uz prijavu i uplatu doprinosa.

Takođe, u staž može da uđe i vrijeme provedeno na određenim plaćenim ili zakonom priznatim naknadama, u zavisnosti od propisa.

Periodi koji se takođe mogu priznati

  • U pojedinim slučajevima, u radni staž mogu da se uračunaju i:
  • porodiljsko odsustvo i odsustvo radi njege djeteta,
  • vojni rok (za starije generacije),
  • vrijeme privremene spriječenosti za rad uz naknadu,
  • period nezaposlenosti uz određene uslove i evidenciju u službi za zapošljavanje.

Ovi periodi zavise od važećih propisa i često su predmet dodatne provjere prilikom penzionisanja.

Šta se NE računa u radni staž?

Postoji i niz situacija koje građani često pogrešno smatraju "radnim stažom", ali to zapravo nisu.

U radni staž se ne računa:

  • rad "na crno" bez prijave i uplate doprinosa,
  • period rada bez potpisanog ugovora i prijave,
  • volontiranje i neplaćeni rad,
  • period studiranja (osim ako nije posebno osiguran),
  • nezaposlenost bez prijave na biro ili bez ispunjenih uslova.

Upravo ove situacije najčešće dovode do "rupa" u stažu koje se kasnije teško nadoknađuju.

Zašto je važno provjeriti svoj staž na vrijeme?

Mnogi građani tek pred odlazak u penziju otkriju da im nedostaju godine staža ili da nisu uredno evidentirani svi periodi rada.

Zbog toga stručnjaci savjetuju da se periodično provjerava evidencija u PIO fondu, kako bi se na vrijeme uočile eventualne greške ili nedostaci, prenosi BizPortal.

Jedna neproknjižena godina može značajno odložiti odlazak u penziju ili smanjiti visinu primanja.

Najčešća zabluda građana

Jedna od najvećih zabluda jeste da se "svaki rad računa", bez obzira na to da li su plaćeni doprinosi.

U stvarnosti, sistem penzijskog osiguranja funkcioniše na principu uplata - i bez njih nema priznanja staža, ma koliko dugo neko radio.

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Radni staž nije samo vrijeme provedeno na poslu, već zakonski definisan period osiguranja. Zato je važno znati šta se priznaje, a šta ne, kako bi se izbegle greške koje mogu uticati na odlazak u penziju i visinu budućih primanja.

Redovna provera staža i uredna evidencija doprinosa najbolji su način da se izbjegnu neprijatna iznenađenja u trenutku kada je penzija najvažnija.

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Tagovi :

Radni staž

Penzija

građani

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