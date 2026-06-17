Šta se računa u radni staž, a šta ne: Mnogi građani gube godine prilikom penzionisanja

Autor:ATV
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Radni staž je jedan od ključnih faktora za odlazak u penziju, ali i za visinu budućih primanja. Ipak, mnogi građani nisu potpuno sigurni šta se tačno računa u staž, a šta ne - što kasnije može dovesti do neprijatnih iznenađenja prilikom ostvarivanja prava na penziju.
U praksi, radni staž nije samo "koliko ste godina radili", već precizno definisan period u kojem su plaćani doprinosi ili su ispunjeni posebni zakonski uslovi.
U osnovi, u radni staž ulazi vreme koje je provedeno u radu uz plaćene doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje.
To uključuje:
Takođe, u staž može da uđe i vrijeme provedeno na određenim plaćenim ili zakonom priznatim naknadama, u zavisnosti od propisa.
Ovi periodi zavise od važećih propisa i često su predmet dodatne provjere prilikom penzionisanja.
Postoji i niz situacija koje građani često pogrešno smatraju "radnim stažom", ali to zapravo nisu.
U radni staž se ne računa:
Upravo ove situacije najčešće dovode do "rupa" u stažu koje se kasnije teško nadoknađuju.
Mnogi građani tek pred odlazak u penziju otkriju da im nedostaju godine staža ili da nisu uredno evidentirani svi periodi rada.
Zbog toga stručnjaci savjetuju da se periodično provjerava evidencija u PIO fondu, kako bi se na vrijeme uočile eventualne greške ili nedostaci, prenosi BizPortal.
Jedna neproknjižena godina može značajno odložiti odlazak u penziju ili smanjiti visinu primanja.
Jedna od najvećih zabluda jeste da se "svaki rad računa", bez obzira na to da li su plaćeni doprinosi.
U stvarnosti, sistem penzijskog osiguranja funkcioniše na principu uplata - i bez njih nema priznanja staža, ma koliko dugo neko radio.
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Radni staž nije samo vrijeme provedeno na poslu, već zakonski definisan period osiguranja. Zato je važno znati šta se priznaje, a šta ne, kako bi se izbegle greške koje mogu uticati na odlazak u penziju i visinu budućih primanja.
Redovna provera staža i uredna evidencija doprinosa najbolji su način da se izbjegnu neprijatna iznenađenja u trenutku kada je penzija najvažnija.
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