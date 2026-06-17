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Sutra sunčano i toplo, ponegdje mogući kratkotrajni pljuskovi

Autor:

ATV
17.06.2026 14:30

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Приказан је сунчан љетни дан у зеленом парку, где се изнад густог дрвећа простире ведро плаво небо испуњено великим, бијелим облацима.
Foto: ATV/Branko Jović

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će preovladavati sunčano i toplo vrijeme, a tek ponegdje mogući su kratkotrajni pljuskovi.

Jutro će biti oblačnije na istoku i sjeveru, dok će u ostalim krajevima biti pretežno vedro.

Tokom dana doći će do razvoja oblačnosti koja će lokalno usloviti kratkotrajne pljuskove, ali će se u većini predjela zadržati suvo i stabilno vrijeme.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena i pojačana bura, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18, na jugu do 20 stepeni, a u višim predjelima od 9, dok će maksimalna temperatura vazduha biti od 26 do 32, u višim predjelima od 21 stepen.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je u Republici Srpskoj i Federaciji BiH sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dok će u poslijepodnevnim časovima biti moguć poneki lokalni pljusak u centralnim, istočnim i jugoistočnim područjima.

Temperatura izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica 13, Čemerno 22, Kalinovik i Han Pijesak 23, Kneževo, Sokolac i Ivan Sedlo 24, Gacko 25, Drinić i Livno 26, Srbac, Srebrenica, Trebinje, Foča, Šipovo i Sarajevo 27, Bileća, Zvornik i Mrkonjić Grad 28, Višegrad, Rudo i Bihać i Tuzla 29, Banjaluka, Bijeljina, Doboj, Novi Grad, Prijedor, Sanski Most i Zenica 30, te Mostar 33 stepena Celzijusova, prenosi Srna.

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sunčano i toplo

Pljuskovi

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