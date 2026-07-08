Tramp: Ja sam glavna meta

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp branio je danas svoju politiku prema ratu sa Iranom i ponovio tvrdnju da je on glavna meta Teherana, ali da radi ono što je ispravno za SAD, ali i za cijelo svijet.

"Imali su vođe, više ih nema... Sada imaju nove vođe. Možda ni njih uskoro neće biti", rekao je Tramp novinarima nakon završetka samita NATO-a u Ankari, prenosi Skaj njuz.

On je dodao da možda ni njega neće biti, jer je on njihova meta broj jedan.

"Ja sam njihova glavna meta zato što su oni ološ. Tako se ponašaju i tako rade već 47 godina. Ali ja radim ono što je ispravno za svoju zemlju" rekao je Tramp i dodao da smatra da radi ono što je ispravno i "za ceo svet".

O nuklearnom materijalu Irana

Tramp je ponovio tvrdnje da su američki napadi bili uspješni i da je iranski nuklearni materijal i dalje zakopan pod zemljom, ističući da je njegova administracija postigla "ogroman uspjeh" u sukobu sa Iranom.

On je rekao da se ne protivi dogovoru sa Iranom, ali da više nije siguran da želi da ga postigne.

"Mislim da su racionalniji nego što ljudi misle, ali na osnovu njihovih postupaka u posljednjih nedjelju ili dvije, ne služe interesima svog naroda. Upoznao sam ih i više nisam siguran da želim da postignem dogovor sa njima. Hajde da završimo posao", rekao je Tramp, a prenosi Tanjug.