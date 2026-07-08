Logo

"Grenland nije na prodaju"

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 19:04

Komentari:

0
Гренланд
Foto: Tanjug/AP/Evgeniy Maloletka

Grenland nije na prodaju, poručio je danas predsjednik vlade tog arktičkog ostrva Jens-Frederik Nilsen, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp tokom samita NATO-a u Ankari ponovio zahtjev za preuzimanje kontrole nad tom teritorijom.

"Grenland nije na prodaju. Učestali pozivi na preuzimanje ili kontrolu nad našom zemljom to ne mijenjaju", napisao je Nilsen u objavi na Fejsbuku, prenio je Rojters.

Dan nakon što je Tramp ponovio svoj zahtjev da Sjedinjene Američke Države preuzmu kontrolu nad Grenlandom, danski ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen je rekao da Danska i dalje vodi diplomatske pregovore sa Grenlandom i SAD, ali da još nije poznat ishod pregovora.

Tramp je ranije rekao da bi Grenland trebalo da bude pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država, a ne Danske, i ocijenio da je spor oko Grenlanda narušio odnose između SAD i NATO.

"To je ono što je narušilo moj odnos sa NATO, jer Grenland ne koristi Danskoj", rekao je Tramp i istakao da Danska ne ulaže dovoljno novca da zaista pomogne Grenlandu iako je "okružen je kineskim i ruskim brodovima.

Ranije danas, norveški ministar odbrane Tore Sandvik izjavio je da saveznici koji prate aktivnosti Rusije na krajnjem sjeveru već sprovode konkretne mere za bezbjednost Arktika, odnosno Grenlanda, prenio je portal Politiko.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Grenland

Donald Tramp

Komentari (0)

Pročitajte više

Полицијски службеници стоје на мјесту инцидента гдје је, према извјештајима, дошло до талачке ситуације у филијали банке у Зинцигу, у Њемачкој, у петак, 8. маја 2026.

Svijet

Drama u Njemačkoj: Hrvatski državljanin (16) nožem ranio dvije učenice

30 min

0
Људи приказани док се купају у мору и сунчају на плажи.

Zanimljivosti

Ružne scene na crnogorskom primorju, Srbin sjeo da popije kafu, pa pobjesnio zbog reakcije konobara

36 min

0
модернизација просторија болница Брчко

Društvo

Oglasili se roditelji d‌jevojčice (5) koja je preminula: Infekcija uzrok otkazivanja organa?

45 min

0
Црвени аутомоил на ауто-путу.

Republika Srpska

"Auto-put od Beograda do Banjaluke biće završen u naredne četiri godine"

56 min

0

Više iz rubrike

Полицијски службеници стоје на мјесту инцидента гдје је, према извјештајима, дошло до талачке ситуације у филијали банке у Зинцигу, у Њемачкој, у петак, 8. маја 2026.

Svijet

Drama u Njemačkoj: Hrvatski državljanin (16) nožem ranio dvije učenice

30 min

0
НАТО усвојио декларацију након самита у Анкари: Русија издвојена као највећа пријетња

Svijet

NATO usvojio deklaraciju nakon samita u Ankari: Rusija izdvojena kao najveća prijetnja

1 h

0
Послије пијанке у пабу отац "изгубио контролу" и усмртио сина старог 4 недјеље

Svijet

Poslije pijanke u pabu otac "izgubio kontrolu" i usmrtio sina starog 4 nedjelje

2 h

0
Трамп: Данас ћу разговарати телефоном са Путином

Svijet

Tramp: Danas ću razgovarati telefonom sa Putinom

2 h

0

  • Najnovije

19

15

Kupujete prvu nekretninu: Ko ispunjava uslove za povrat PDV-a i šta je potrebno od dokumentacije?

19

10

Od avgusta rast plata u javnom sektoru u Srpskoj

19

08

Sramota u Srpskoj: Otrovao pašnjak, komšiji uginule dvije krave

19

04

"Grenland nije na prodaju"

18

59

Bajka na Vimbldonu – 114. igrač svijeta u polufinalu!

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima