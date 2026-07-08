Grenland nije na prodaju, poručio je danas predsjednik vlade tog arktičkog ostrva Jens-Frederik Nilsen, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp tokom samita NATO-a u Ankari ponovio zahtjev za preuzimanje kontrole nad tom teritorijom.

"Grenland nije na prodaju. Učestali pozivi na preuzimanje ili kontrolu nad našom zemljom to ne mijenjaju", napisao je Nilsen u objavi na Fejsbuku, prenio je Rojters.

Dan nakon što je Tramp ponovio svoj zahtjev da Sjedinjene Američke Države preuzmu kontrolu nad Grenlandom, danski ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen je rekao da Danska i dalje vodi diplomatske pregovore sa Grenlandom i SAD, ali da još nije poznat ishod pregovora.

Tramp je ranije rekao da bi Grenland trebalo da bude pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država, a ne Danske, i ocijenio da je spor oko Grenlanda narušio odnose između SAD i NATO.

"To je ono što je narušilo moj odnos sa NATO, jer Grenland ne koristi Danskoj", rekao je Tramp i istakao da Danska ne ulaže dovoljno novca da zaista pomogne Grenlandu iako je "okružen je kineskim i ruskim brodovima.

Ranije danas, norveški ministar odbrane Tore Sandvik izjavio je da saveznici koji prate aktivnosti Rusije na krajnjem sjeveru već sprovode konkretne mere za bezbjednost Arktika, odnosno Grenlanda, prenio je portal Politiko.