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Porodična drama u Beogradu završila smrću: Policija istražuje okolnosti tragedije

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ATV redakcija
08.07.2026 20:56

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

U jednom beogradskom naselju danas kasno poslijepodne dogodila se stravična tragedija koja je uznemirila stanare okolnih zgrada. Kako Telegraf nezvanično saznaje, svemu je prethodila porodična drama koja se završila kobno.

Oko 17.25 časova policiji je upućen hitan poziv od strane dvadesetjednogodišnje d‌jevojke. Prema nezvaničnim saznanjima, ona je prijavila da je u stanu imala žestoku verbalnu raspravu sa svojim d‌jedom.

Kako izvor blizak istrazi nezvanično navodi, stariji muškarac je nakon svađe uzeo pištolj, izašao ispred stambene zgrade, a ubrzo nakon toga od‌jeknula su dva pucnja.

Na lice mjesta hitno su upućene policijske patrole. Dolaskom na adresu, policajci su na travnjaku iza zgrade zatekli stravičan prizor – pronađeno je tijelo muškarca koje je odgovaralo opisu prijavljenog sedamdesetšestogodišnjaka. Ljekarska ekipa je, nažalost, mogla samo da konstatuje smrt.

Dodatnu jezivu dimenziju i težinu cijelom ovom događaju daje činjenica da se sve odigralo u neposrednoj blizini d‌ječijeg vrtića.

Policijski uviđaj je u toku, a istraga će utvrditi sve tačne okolnosti i motive ove tragedije.

(Telegraf)

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