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Najstariji penzioner u FBiH ima 103 godine

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 20:16

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пензије пензионери
Foto: Pexel/ Ninoslav Zivkovic

Federalni zavod za penziono i invalidsko osiguranje u svojim evidencijama trenutno ima 33 korisnika penzije starija od 100 godina, dok najstariji korisnik penzije ima 103 godine života.

“Prema statističkim podacima, 7.998 korisnika mirovine ima između 90 i 100 godina života, što svjedoči da značajan broj naših korisnika pripada generacijama koje su doživjele duboku životnu dob”, saopšteno je u srijedu iz Federalnog zavoda MIO/PIO.

Najstariji penzioner ima 103 godine

Najstariji korisnik Federalnog zavoda za MIO/PIO, koji danas ima 103 godine, pripada generaciji rođenoj prije više od jednog vijeka.

Među gotovo osam hiljada korisnika koji imaju između 90 i 100 godina nalaze se ljudi različitih zanimanja – učitelji, rudari, doktori, preduzetnik, službenici, poljoprivrednici i brojni drugi koji su svojim radom dali doprinos razvoju društva.

(Fokus)

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Penzioneri

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