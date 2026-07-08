Najstariji penzioner u FBiH ima 103 godine

Federalni zavod za penziono i invalidsko osiguranje u svojim evidencijama trenutno ima 33 korisnika penzije starija od 100 godina, dok najstariji korisnik penzije ima 103 godine života.

“Prema statističkim podacima, 7.998 korisnika mirovine ima između 90 i 100 godina života, što svjedoči da značajan broj naših korisnika pripada generacijama koje su doživjele duboku životnu dob”, saopšteno je u srijedu iz Federalnog zavoda MIO/PIO.

Najstariji penzioner ima 103 godine

Najstariji korisnik Federalnog zavoda za MIO/PIO, koji danas ima 103 godine, pripada generaciji rođenoj prije više od jednog vijeka.

Među gotovo osam hiljada korisnika koji imaju između 90 i 100 godina nalaze se ljudi različitih zanimanja – učitelji, rudari, doktori, preduzetnik, službenici, poljoprivrednici i brojni drugi koji su svojim radom dali doprinos razvoju društva.

(Fokus)