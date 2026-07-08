Drama u Palama: Policija pregovara sa muškarcem da siđe s drveta

U mjestu Han Derventa kod Pala u toku je pregovaranje sa muškarcem koji se danas poslije podne popeo na drvo i ne želi da siđe, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Istočno Sarajevo.

Na terenu su pregovarački timovi, policija, vatrogasci i Hitna pomoć.

Kako Srna nezvanično saznaje, riječ je o muškarcu iz Sarajeva čiji je nestanak prijavljen prije nekoliko dana.

Na lice mjesta su došli i članovi porodice.