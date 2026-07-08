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Drama u Palama: Policija pregovara sa muškarcem da siđe s drveta

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 20:04

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Драма у Палама: Полиција преговара са мушкарцем да сиђе с дрвета
Foto: SRNA

U mjestu Han Derventa kod Pala u toku je pregovaranje sa muškarcem koji se danas poslije podne popeo na drvo i ne želi da siđe, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Istočno Sarajevo.

Na terenu su pregovarački timovi, policija, vatrogasci i Hitna pomoć.

Kako Srna nezvanično saznaje, riječ je o muškarcu iz Sarajeva čiji je nestanak prijavljen prije nekoliko dana.

Na lice mjesta su došli i članovi porodice.

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Tagovi :

Pale

Drvo

Policija

pregovori

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