Turizam u Višegradu može i mora bolje

Ćuprija, Andrićgrad, Drina, Banja to je samo dio onoga što nudi Višegrad. Još više je potencijala koji nisu uopšte iskorišteni. Cilj nadležnih je da Višegrad ne bude samo usputna stanica za kafu, jer atrakcija ima.

Vožnja i krstarenje Drinom jedna je od najvećih turističkih atrakcija u Višegradu.

"U našoj ponudi imamo više izleta, imamo gradski izlet koji traje 30 minuta, obilazimo Andrićgrad, obilazimo lukove Ćuprije, vidi se kuća Ive Andrića gdje je on živio od svoje druge do jedanaeste godine. Imamo izlet od dva sata do Starog broda,to je najatraktivniji izlet uključena je lokalna vožnja i idemo 15 kilometara nizvodno Drinom prođemo dio kanjona i posjetimo muzej Stari Brod", kaže Igor Vuković, Voter taksi Višegrad.

Ova sezona je dobro počela, ali može to još bolje kažu u Turističkoj organizaciji za ATV. Izračunali su da ove godine imaju 6.000 noćenja više nego prošle. Zna se desiti da u Višegradu nema slobodnog kreveta što je još jedan od problema.

"Veliki broj ljudi otvara apartmane i stvarno ima tu pomaka ali nama treba jedan hotel nama treba da se završi hotel u Andrićgradu. Koliko je noćenje u Višegradu. Ja mislim da je u našem hotelu oko 90 maraka sa doručkom", kaže Jadranko Janjić, direktor TO Višegrad.

Apartmani su još povoljniji. Najviše je turista iz Srbije svrate i stranci.

"U hotelu sam se zatekao, hotel kod Ćuprije, Hotel Višegrad gdje smo u istom trenutku imali goste iz Japana, Kine, Rusije, Njemačke, Velike Britanije. Zaista lijep prizor da u istom trenutku imamo iz svih dijelova svijeta turiste", kaže Mladen Đurević, načelnik Višegrada.

Turisti u Višegradu uskoro će u ponudi imati i otvoreni bazen sa termalnom vodom jer je prema riječima načelnika taj projekat na korak do realizacije.

Višegradskom turizmu naravno da znači i Banja Vilina Vlas, a značiće i ovaj kompleks kada su u pitanju smeštajni kapaciteti. Ovo su bungalovi HE na Drini i njihova sanacija i rekonstrukcija je u toki.