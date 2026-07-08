Muškarac pronađen mrtav u automobilu: Na tijelu vidljive povrede

Tijelo muškarca pronađeno je danas oko 13 časova u blizini Titela, a okolnosti njegove smrti za sada nisu poznate.

Na lice mjesta odmah su izašli pripadnici policije i nadležni tužilac, koji su obavili uviđaj, dok je istraga u toku.

Prema nezvaničnim informacijama, na tijelu su uočene povrede, zbog čega će tačan uzrok smrti biti utvrđen daljom istragom i rezultatima obdukcije.

Telo je po nalogu tužilaštva poslato u Institut za sudsku medicinu na obdukciju, a nadležni organi prikupljaju sve raspoložive dokaze i provjeravaju okolnosti pod kojima je muškarac preminuo.

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Za sada nije saopšten identitet preminulog, niti su poznate druge pojedinosti koje bi mogle da rasvijetle ovaj slučaj.

Istražitelji razmatraju više mogućih scenarija i utvrđuju da li su povrede nastale kao posljedica krivičnog djela ili pod drugim okolnostima.

Više informacija očekuje se nakon završetka uviđaja i vještačenja, kao i nakon zvaničnih nalaza nadležnih institucija, prenosi Blic.