Oprez na dionicama u usjecima, mogući odroni

Saobraćaj se u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija redovno, po mjestimično mokrim kolovozima, a vozačima se skreće pažnja na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima, saopštio je Auto-moto savez /AMS/ Republike Srpske.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj.

Iz AMS-a vozačima savjetuju opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu.

Na dionici magistralnog puta Višegrad-Brodar, u mjestu Nezuci, dolaziće do obustave saobraćaja radnim danima u trajanju od 15 minuta u periodu od 7.00 do 15.00 časova.

Zbog izgradnje auto-puta Rača-Bijeljina, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim putevima na tom području.

U toku su radovi na magistralnom putu Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Bijeljina - Glavičice zbog izgradnje trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni Osnovne škole "Jovan Dučić" u Patkovači.

Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa i planirana je potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra. Za vrijeme obustave, vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa.

Zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva, kao i vozila hitnih službi.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na magistralnom putu Gornji Jelovac-Prijedor jedan, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice, zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično i reguliše ga saobraćajana signalizacija.

Klizište je aktivno i na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog čega se savjetuje dodatni oprez i sporija vožnja.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog sanacije kolovoza, zatvorena je dionica auto-puta Kakanj-Lašva u dužini od tri kilometra, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Na auto-putu Sarajevo sjever-Podlugovi, Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, zbog radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim putevima: Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnom putu granični prelaz Izačić-Bihać u toku je rekonstrukcija mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, a na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila, prenosi Srna.