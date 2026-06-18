Slavimo Svetog sveštenomučenika Doroteja: Jednu stvar nikako ne smijete da uradite ako vam neko zatraži pomoć

Sveti Dorotej bio je episkop Tira u vremenu velikih iskušenja za hrišćane, od dana cara Dioklecijana pa sve do vladavine Julijana Odstupnika. U tim burnim vekovima Crkve, ostao je postojan u vjeri, istrajan u učenju i nepokolebljiv u ispovedanju Hrista. Predanje ga pamti kao vrlo učenog muža, koji je govorio i pisao na grčkom i latinskom jeziku, ostavljajući za sobom brojna poučna djela. Posebno se izdvaja njegova "Sintagma", djelo koje je u crkvenoj tradiciji ostalo kao svjedočanstvo teološke jasnoće i duhovne mudrosti.

Živio je, kako se vjeruje, više od jednog vijeka, sto sedam godina, ispunjenih služenjem, učenjem i podvigom. U dubokoj starosti, a u vreme progona hrišćana, postradao je za veru pravoslavnu, okončavši svoj zemaljski put kao sveštenomučenik 361. godine. Njegovo stradanje Crkva pamti kao svjedočanstvo nepokolebljive vjernosti Bogu, a njegov život kao primjer duhovne istrajnosti koja nadilazi vrijeme i istorijske okolnosti.

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U predanju Crkve Sveti Dorotej ostaje upamćen i kao učitelj koji je ne samo rečju nego i životom svjedočio evanđelske istine. Njegovo djelo i primjer vekovima su bili nadahnuće onima koji su tražili put istine, podsjećajući da je vjera put koji se živi u istrajnosti i smirenju, a ne samo u riječima.

Molitva:

"Bio si naslednik Apostola prestolom i zajedničar duhom, bogonadahnuto delo si našao u viđenju duhovnog uzrastanja: Zbog toga si uzdizao riječ istine i radi vjere si do krvi postradao, sveštenomučeniče Doroteju: Moli Hrista Boga da spase duše naše"

Vjerovanja i običaji

U besjedama koje se vezuju za ovaj dan naglašava se važnost postojanosti u vjeri i delatne ljubavi prema bližnjima. Vjernici se podsjećaju da se ne narušava post u sredu i petak, kao dana koje je Crkva ustanovila radi duhovnog podviga i sjećanja na stradanje Hristovo. Istovremeno, ističe se da se dobro ne sme uskraćivati onima kojima je potrebno, jer se u svakom susretu sa bližnjim ogleda ispit srca i vjere.

Podsjeća se da se svakome ko pruži ruku za pomoć treba odgovoriti dijelom milosrđa, jer, kako se naglašava u predanju, nemilost čovjekova ostaje teret savjesti sve dok se ne preobrazi u pokajanje i dobrotu.

(kurir)