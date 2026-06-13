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Nevrijeme napravilo haos: Urušio se šator tokom službe, jedna osoba poginula, 22 povrijeđene

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ATV
13.06.2026 08:15

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Невријеме направило хаос: Урушио се шатор током службе, једна особа погинула, 22 повријеђене
Foto: Fox 5

Jedna osoba je poginula, a 22 su povrijeđene kada se srušio veliki šator tokom crkvene službe na otvorenom u mjestu Moneta u američkoj saveznoj državi Virdžiniji, saopštile su lokalne vlasti.

Vlasti su saopštile da je neposredno prije nesreće područje zahvatilo snažno nevrijeme praćeno obilnim padavinama, grmljavinom i jakim vjetrom, što je dovelo do urušavanja šatora, prenosi Srna.

Prema navodima okruga BedFord, 11 povrijeđenih prevezeno je u lokalne bolnice, dok je još 11 osoba zbrinuto na licu mjesta zbog lakših povreda.

Incident se dogodio sinoć u crkvi Ist Lejk Komjuniti tokom obeležavanja 20. godišnjice postojanja zajednice, prenio je ABC.

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Crkva

Amerika

nesreća

srušio se šator

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