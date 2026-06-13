Nevrijeme napravilo haos: Urušio se šator tokom službe, jedna osoba poginula, 22 povrijeđene

Jedna osoba je poginula, a 22 su povrijeđene kada se srušio veliki šator tokom crkvene službe na otvorenom u mjestu Moneta u američkoj saveznoj državi Virdžiniji, saopštile su lokalne vlasti.

Vlasti su saopštile da je neposredno prije nesreće područje zahvatilo snažno nevrijeme praćeno obilnim padavinama, grmljavinom i jakim vjetrom, što je dovelo do urušavanja šatora, prenosi Srna.

🇺🇸 Tragic tent collapse at a Virginia church service kills one and injures 22.



Strong winds from a storm brought it down Friday night in Bedford County.



EastLake Community Church was celebrating its 20th anniversary outdoors.



Source: Fox 5 / Writer: Lucas pic.twitter.com/Y9Kyocp9Oz — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 13, 2026

Prema navodima okruga BedFord, 11 povrijeđenih prevezeno je u lokalne bolnice, dok je još 11 osoba zbrinuto na licu mjesta zbog lakših povreda.

Incident se dogodio sinoć u crkvi Ist Lejk Komjuniti tokom obeležavanja 20. godišnjice postojanja zajednice, prenio je ABC.