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"Svetinjama se poklanjati i kada je čovjek najsrećniji, a ne samo kada je u problemu"

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ATV
14.06.2026 08:53

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Beograd, 20. maja 2026.-Pojas Presvete Bogorodice, iz manastira Vatoped sa Hilandara, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, donet je danas u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu.Ispred crkve svetinju su svečano dočekali patrijarh srpski Porfirije, starešina hrama vladika Dositej, arhijereji Srpske pravoslavne crkve, pripadnici Vojske Srbije i Garde, uz intoniranje himne Srbije i pojanje pobedne pesme u slavu Presvete Bogorodice.Na svečanom dočeku ispred crkve okupio se i veliki broj vernika.
Foto: Tanjug/Ana Pauković/nr

Svetinjama se treba poklanjati i kada je čovjek najsrećniji, moliti se i zahvaljivati, a ne samo kada je u problemu, rekao je sveštenik Nemanja Vidić.

Vidić je naveo da su vjernici ovih dana imali posebnu priliku da se poklone Pojasu Presvete Bogorodice u Beogradu za koji je rekao da je svetinja kojoj se, kada se o njoj govori, treba duboko pokloniti.

On je istakao da se vjernici, koji su imali priliku da dođu do ove svetinje, nisu klanjali tkanini nego Majci Božijoj jer je samo ona mogla da okupi više od milion ljudi i da im blagoslov.

"Mi se poklanjamo Bogorodici, od nje tražimo blagoslov i pomoć, ne od pojasa. Sveta Bogorodica nam kroz pojas pruža ruku", objasnio je sveštenik Vidić.

On je dodao da vjernici ne treba da se klanjaju svetinjama samo kad im je teško i kada im treba zaštita i pomoć.

"Svetinjama treba da se poklanjamo i kad smo najsrećniji, kad nemamo nikakvih problema. Boga, Bogorodicu i naše svetinje treba da slavimo, da im se molimo i da im se zahvalimo. Ne treba da ih se sjećamo samo kad nam je muka", pojasnio je ovaj sveštenik iz Novog Grada.

Objasnio je da samo Pojas Presvete Bogorodice može da poveže toliki broj ljudi koji smireno čekaju da joj se poklone ne gledajući na vrijeme, prenosi Srna.

"Danas ne možete okupiti nekoliko ljudi, svi imaju obaveze, nekud se žure. A tamo su svi imali vremena. Tamo su se ljudi koji se prvi put vide, upoznali, pričali, družili, tolika je snaga svetiteljke, da okuplja", rekao je Vidić.

Pojas Presvete Bogorodice smatra se jedinom sačuvanom relikvijom koja potiče iz zemaljskog života Majke Božje.

Prema crkvenom predanju, sama Presveta Bogorodica isplela ga je od kamilje dlake i nosila tokom života.

Nakon njenog Uspenja, pojas je predala apostolu Tomi.

Časni pojas Presvete Bogorodice stigao je 7. juna u manastir Vatoped nakon što je u subotu 6. juna svečano ispraćen iz Hrama Svetog Save u Beogradu u kojem je boravio od Spasovdana, 21. maja, i gd‌je mu se poklonilo više od milion ljudi.

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Pojas Presvete Bogorodice

Srpska pravoslavna crkva

svetinje

pravoslavni vjernici

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Bogorodica

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