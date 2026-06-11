Dodik sa episkopom britansko-irskim Nektarijem: Uloga SPC u očuvanju sabornosti naroda nemjerljiva

Autor:ATV
Komentari:0
Bila mi je čast razgovarati s episkopom britansko-irskim gospodinom Nektarijem, koji me je upoznao s radom Eparhije i životom vjerujućeg naroda na tom prostoru, naveo je lider SNSD-a Milorad Dodik.
"Gdje god živi u svijetu, za srpski narod je bitno da se oslanja na pravoslavne i tradicionalne vrijednosti, koje predstavljaju temelj zdravog i stabilnog društva", naveo je Dodik na Iksu te dodao:
Bila mi je čast razgovarati s episkopom britansko-irskim gospodinom Nektarijem, koji me je upoznao s radom Eparhije i životom vjerujućeg naroda na tom prostoru.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 11, 2026
Gdje god živi u svijetu, za srpski narod je bitno da se oslanja na pravoslavne i tradicionalne vrijednosti, koje… pic.twitter.com/lJlCpbVUG2
"Uloga Srpske pravoslavne crkve u očuvanju duhovnosti i sabornosti našeg naroda je nemjerljiva i trajno značajna".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
16 min0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h2
Republika Srpska
1 h5
Najnovije
15
49
15
48
15
43
15
41
15
38
Trenutno na programu