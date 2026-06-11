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Dodik sa episkopom britansko-irskim Nektarijem: Uloga SPC u očuvanju sabornosti naroda nemjerljiva

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ATV
11.06.2026 15:43

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Додик се састао са Нектаријем
Foto: X/Milorad Dodik

Bila mi je čast razgovarati s episkopom britansko-irskim gospodinom Nektarijem, koji me je upoznao s radom Eparhije i životom vjerujućeg naroda na tom prostoru, naveo je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Gdje god živi u svijetu, za srpski narod je bitno da se oslanja na pravoslavne i tradicionalne vrijednosti, koje predstavljaju temelj zdravog i stabilnog društva", naveo je Dodik na Iksu te dodao:

"Uloga Srpske pravoslavne crkve u očuvanju duhovnosti i sabornosti našeg naroda je nemjerljiva i trajno značajna".

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Milorad Dodik

episkop Nektarije

SPC

Srpska pravoslavna crkva

pravoslavni vjernici

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