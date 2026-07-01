Sutra je Sveti apostol Juda: Ove poslove ne bi trebalo obavljati

SPC i njeni vjernici sutra slave svetog apostola Judu, a u nastavku teksta pročitajte više o njegovom životu i običajima koji se trebaju ispoštovati na ovaj dan.

Sveti apostol Juda bio je jedan od dvanaestorice apostola, iz plemena Davidova i Solomonova. Roditelji su mu bili Salomija i Josif, kasnije obručnik Prečiste Djeve Marije. On nije onaj Juda koji je izdao Isusa, a poznat je i kao Levije i kao Tadej.

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Pored Isusa, imao je tri brata od kojih je najznamenitiji bio Jakov i to zbog toga što je jedini od njih četvorice dobrovoljno dao dio naslijeđenog imanja Isusu. Jakov je kasnije nazvan bratom božjim, a Juda je sebe nazivao bratom Jakovljevim, jer je zbog svojih ranijih grijehova – nevjera, zavist i nebratoljublje, mislio da nije dostojan da bude nazvan bratom božjim.

Sveti apostol Juda imao je veliku revnost za Gospoda Hrista i gorio je od želje da sav svijet spozna Hrista i da veruje u njega da bi dobio spasenje.

Po vaznesenju Gospoda Isusa Hrista na nebo, sveti apostol Juda krenuo je u svijet da propovjeda jevanđelja. Širio je hrišćanstvo s početka u Judeji, Galileji, Samariji, Idumeji, zatim u Arabiji, Siriji i Mesopotamiji, a možda i u Persiji.

Mnoge napore i patnje podnio je sveti apostol Juda dok je obraćao narode vjeri u Hrista i izvodio ih na put spasenja. U takvim krstonosnim podvizima stigao je i do Araratske pokrajine, gdje je mnoge odvratio od idolopoklonstva i priveo ih Hristovoj vjeri.

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Kako su hrišćani, a naročito propovjednici hrišćanstava, tada bili surovo proganjani i uništavani od strane vlasti, i sveti Juda, kao i drugi apostoli, u jednom je trenu uhapšen i dugo mučen na strahotne načine. Na kraju su ga mnogobošci razapeli na krst i izrešetali strijelama. Tako je završio svoj podvig sveti apostol Juda.

Da vam pomogne svetitelj koji je poznavao Hrista i svojim očima gledao njegova čuda, sutra izgovorite ove riječi: Vidjeći te kao Hristovog rođaka, o Judo, i kao hrabrog mučenika, svešteno te hvalimo, jer si obmane demonske razorio i vjeru sačuvao: Zato danas sve svetu uspomenu tvoju praznujemo i oproštaj grijehova tvojim molitvama zadobijamo, prenosi Stil.

Na dan Svetog Jude, prema narodnim vjerovanjima, ne preporučuje se obavljanje teških poslova, posebno na njivama.

Smatra se da ovaj svetac štiti domaćinstva od nevolja i bolesti, pa se teži poslovi, poput žetve i drugih radova na polju, trebaju završiti prije njegovog dana.

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Takođe, preporučuje se da se na ovaj dan izbjegavaju svađe i sukobi, kako bi godina bila berićetna i porodica sačuvana od nesreća.