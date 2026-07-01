Inovacija u Banjaluci: Uzgoj trešanja u saksiji

U Motikama kod Banjaluke, na gazdinstvu poljoprivredne zadruge "Agroneven", održana je pokazna rezidba trešanja u saksijama. Riječ je o tehnološkoj inovaciji "Intenzivna proizvodnja ranih sorti trešanja u kontrolisanim uslovima" koju je podržalo resorno ministarstvo i Poljoprivredni fakultet Banjaluka.

U pitanju je jedini zasad ranih sorti trešanja u regionu koje se, tokom zime, drže u plastenicima, a u proljeće, iznose van plastenika. Nakon toga obavlja se sadnja drugih kultura u plastenike, konkretno, čeri paradajza, a u novembru trešnje se vraćaju u plastenike, piše Agroklub.

Rana berba

Prije iznošenja trešanja iz plastenika koje su male bujnosti, rane rodnosti i dobrog kvaliteta plodova obavlja se berba tako da se, prije petog mjeseca, može ostvariti značajan finansijski prihod.

Direktor zadruge, Nevenko Granolić, rekao je da se odlučio za ovakav uzgoj jer vjeruje da se može postići ranija berba, kvalitet plodova i otkupna cijena.

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"Nabavljeno je 1.000 trešanja u saksijama zapremine 90 litara. U ovom poslu pomažu mi profesor Miljan Cvetković sa Poljoprivrednog fakulteta u Banjaluci i Resor za pružanje stručnih usluga Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske. Na našem gazdinstvu ujedno se odvija organska proizvodnja jagoda, kao i čeri paradajza i bundeva, za koje bi, ove godine, trebalo da se dobije EU sertifikat", ističe Granolić.

Odraditi ljetnju rezidbu

Prof. dr Miljan Cvetković sa Poljoprivrednog fakulteta u Banjaluci naglasio je da je ovo probni "poligon" koji je prvo počeo da se primjenjuje u SAD i na kojem će se ispitati mogućnosti uzgoja trešanja u saksijama i dati preporuke ostalim proizvođačima koji u narednim godinama iskažu interes za ovakvu proizvodnju.

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"Rezidba trešanja nije komplikovana i trebalo bi da se obavi oko 15. jula kako se ne bi provocirao rast mladara, a obavezno je da se skrate dugačke grane i izoluje provodnica", naglasio je Cvetković.

Prisutnim gostima prikazan je i zasad čeri paradajza u tri plastenika od po 500 kvadrata, koji se proizvodi po organskim principima i u čijoj proizvodnji se koristi samo nekoliko sredstava registrovanih za organsku zaštitu, među kojima preovladava Eko lame, organski stimulator rasta biljaka. Koriste se i tenziometri za određivanje termina i količina vode za navodnjavanje

Resorno ministarstvo poljoprivrede podržalo je ovaj inovacioni projekat PZ Agroneven sa 50.000 KM.