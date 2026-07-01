Četrnaestoro d‌jece je poginulo nakon što se u utorak urušio krov centra za podučavanje u istočnom pakistanskom gradu Lahoreu, saopštili su spasioci, čime su vlasti otvorile put mogućoj istrazi o nemaru.

Hitna služba Pandžaba saopštila je da su spasioci pronašli djecu i 30-godišnju učiteljicu ispod ruševina privatnog centra za produženi boravak. Poginula djeca bila su uzrasta od pet do 16 godina, a većina ih je imala manje od devet godina.

Ministarka informisanja Pandžaba Azma Bokhari rekla je da preliminarni izvještaji pokazuju da centar za podučavanje nije bio registrovan i da je radio unutar privatne stambene zgrade, ispod oronulog krova.

Takvi centri su uobičajeni širom Pakistana, gdje djeca pohađaju dodatne časove izvan redovne nastave.

"Ako se utvrdi nemar, nepažnja ili bilo kakvo kršenje zakona, odgovorni će se suočiti sa strogim pravnim mjerama", rekla je Bokhari.

Radnici su popravljali crijep na zgradi kada je krov popustio, rekao je svjedok novinskoj agenciji AFP.

Televizija Džio njuz (Geo News) emitovala je snimke uniformisanih spasilaca i civila koji lopatama i rukama kopaju po zemlji i ruševinama u djelimično srušenoj zgradi.

"Krov je bio u lošem stanju", rekao je ujak jedne od žrtava novinskoj agenciji AFP, dodajući da su se radovi na popravci crijepa izvodili dok su djeca učila.

(Faktor.ba)