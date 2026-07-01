Španija bilježi drugi najtopliji jun u istoriji: Ekstremne vrućine odnijele skoro 900 ljudi

Španija je završila jun sa drugim najvišim temperaturama u istoriji, a nacionalna meteorološka agencija Aemet opisala je mjesec kao „izuzetno vruć“.

Ekstremne vrućine su takođe odnijele živote, sa procijenjenih 900 smrtnih slučajeva povezanih sa visokim temperaturama zabilježenim u junu, izvještava Evronjuz .

Rekordne temperature i „vanredna“ epizoda

Prosječna temperatura u kontinentalnoj Španiji bila je 23,2 °C, što je 3,2 °C iznad prosjeka za period od 1991. do 2020. godine. Samo je jun 2025. bio topliji, sa prosjekom od 23,6 °C, otkako je Aemet počeo da vodi istorijske zapise 1961. godine.

Toplotni talas koji je obilježio kraj mjeseca takođe je oborio nekoliko dnevnih rekorda. Dani 22. i 23. juna bili su najtopliji junski dani ikada zabilježeni od najmanje 1950. godine. Agencija je epizodu nazvala „izvanrednom“ zbog njenog intenziteta, trajanja i geografskog rasprostranjenosti, posebno na sjeveru zemlje, gde su oboreni brojni temperaturni rekordi.

Skoro 900 smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom

Ekstremne vrućine su imale ozbiljan uticaj na zdravlje stanovništva. Sistem za dnevno praćenje mortaliteta (MoMo), koji nadgleda Ministarstvo zdravlja, procjenjuje da se oko 900 smrtnih slučajeva tokom mjeseca može pripisati visokim temperaturama. Više od 600 ovih smrtnih slučajeva dogodilo se tokom nedjelje toplotnog talasa.

Zaključno sa utorkom, isključujući konačne podatke za poslednje dane juna, sistem je procijenio 892 smrtna slučaja, što ovaj jun čini drugim najvećim brojem smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom otkako su takva mjerenja počela 2015. godine.

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MoMo sistem ne broji direktno smrtne slučajeve za koje je potvrđeno da su uzrokovani vrućinom, već izračunava višak mortaliteta. To radi tako što upoređuje zabilježene smrtne slučajeve sa brojem koji bi se očekivao za taj period i povezuje ih sa epizodama potencijalno opasnih temperatura.

Toplotni talasi dolaze ranije i jači su

Toplotni talas koji je pogodio veći dio kopna i Balearskih ostrva između 22. i 24. juna deo je rastućeg trenda. Toplotni talasi nisu samo češći i intenzivniji ovih dana, već se javljaju i ranije u godini, produžavajući trajanje leta.

Podaci agencije Aemet pokazuju da su između 1975. i 2000. godine u kontinentalnoj Španiji zabilježena samo dva junska toplotna talasa. U periodu od 2000. do 2025. godine, ovaj broj je porastao na deset.

Stručnjaci povezuju ovaj fenomen sa globalnim zagrevanjem izazvanim emisijom gasova staklene bašte, koji uglavnom potiču od upotrebe fosilnih goriva. Činjenica da su dva najtoplija juna u istoriji bila posljednja dva odražava trend koji je očigledan i na globalnom nivou, gdje su temperaturni rekordi sve češći, a posljednje godine se svrstavaju među najtoplije ikada zabilježene.

(indeks)

