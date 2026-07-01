Otac i sin (12) stradali u požaru, tijelo dečaka nađeno u kući: Evakuisano cijelo selo kod Soluna

U požaru koji je zahvatio sjevernu Grčku poginuo je muškarac (66), dok je drugo tijelo, za koje se vjeruje da pripada njegovom dvanaestogodišnjem sinu, pronađeno u porodičnoj kući, saopštile su vlasti, pretvarajući brzo šireći se požar u porodičnu tragediju.

Požar je izbio oko podneva u utorak u niskom rastinju blizu Dervenija, u opštini Oreokastro sjeverozapadno od Soluna, prije nego što se brzo proširio prema selu Liti i obližnjoj borovoj šumi. Jaki vjetrovi su rasplamsavali plamen i otežavali napore u gašenju požara.

Vatrogasci su prvobitno pronašli tijelo 66-godišnjeg muškarca u dvorištu njegove kuće na ivici šumskog područja blizu Litija. Četrdesetogodišnja žena, identifikovana kao njegova supruga i dečakova majka, pronađena je na licu mesta sa opekotinama. Kolima hitne pomoći prevezena je u bolnicu Hipokratio u Solunu, gde je ostala u bolnici sa opekotinama, uglavnom na rukama, ali je, kako se navodi, van životne opasnosti.

Vlasti su kasnije pronašle drugo tijelo u porodičnoj kući. Iako formalna identifikacija još uvijek nije utvrđena, zvaničnici vjeruju da su posmrtni ostaci dvanaestogodišnjeg sina para, koji je prijavljen kao nestao tokom vanredne situacije, prenosi Telegraf.

Uzrok šumskog požara je i dalje predmet istrage.

Službe za vanredne situacije izdale su početno upozorenje na broj 112 neposredno pre 16 časova, pozivajući stanovnike da ostanu u pripravnosti i slijede zvanična uputstva. Drugo upozorenje, poslato u 16.40 časova, naređivalo je evakuaciju Litija, sela sa oko 4.000 stanovnika, usmeravajući ljude ka lokalnom sportskom terenu.

Svjedoci su opisali požar kao brzo krećući, jer se vatra brzo širila kroz suvu vegetaciju. Područje je stavljeno pod rizik od šumskih požara kategorije 3, što ukazuje na visoku opasnost od požara, prema dnevnoj prognozi rizika od požara za Grčku.

Više od 115 vatrogasaca, uz podršku tri specijalizovana tima za gašenje šumskih požara, 36 vatrogasnih vozila i dobrovoljaca, borilo se sa požarom. U operaciji se pridružilo deset vatrogasnih aviona i tri helikoptera, a pomagale su i cisterne sa vodom iz regionalne vlasti Centralne Makedonije. Nacionalni koordinacioni centar za operacije i upravljanje krizama (ESKEDIK) pratio je požar koristeći dronove opremljene optičkim i termalnim kamerama.

Prema podacima Vatrogasne službe, požar je bio blizu kontrole do kasnih utorka.

Ovaj šumski požar bio je jedan od 48 poljoprivrednih i šumskih požara prijavljenih širom Grčke tokom perioda od 24 sata. Vatrogasni zvaničnici su rekli da je 40 od tih požara stavljeno pod kontrolu u početnim fazama.

(Telegraf)