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Vens: Stavovi Vatikana su zabrinjavajući

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 07:37

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Венс: Ставови Ватикана су забрињавајући

Stavovi Vatikana o imigraciji su "zabrinjavajući" i ja se sa njima ne slažem, rekao je američki potpredsjednik Džej Di Vens.

"Mislim da su neke od stvari koje su izašle iz Vatikana po pitanju imigracije posebno bile uznemirujuće i na kraju, ne slažem se sa tim. Ono što imam da kažem katoličkom rukovodstvu sa kojim razgovaram, a koje se ne slaže sa našom imigracionom politikom, je znate, nisam neprijateljski nastrojen prema tome. Pozivam ih da razgovaraju, ali...takođe ih podstičem da zapamte da masovne migracije imaju žrtve", rekao je Vens, koji je katolik, za Foks njuz.

Papa Lav XIV izjavio je prethodno da ne odobrava imigracione mjere američkog predsjednika Donalda Trampa i pozvao je da u Sjedinjenim Američkim Državama "duboko razmisle" o "nehumanom tretmanu" prema migrantima, prenosi Rojters.

Tramp je od početka svog drugog mandata u Bijeloj kući počeo da sprovodi drastične mjere protiv imigranata, koje su neke grupe za ljudska prava osudile navodeći da krše pravo na pravičan postupak i da stvaraju nebezbjedno okruženje, posebno za etničke manjine.

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Tagovi :

Džej Di Vens

Vatikan

Migranti

katolička crkva

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