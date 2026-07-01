Netanjahu: "400 godina osmanske vladavine je završeno, bilo bi mudro da se Erdogan smiri"

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da bi turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan trebalo da se „smiri“ kada je riječ o njegovoj retorici prema Izraelu.

Na pitanje tokom intervjua za Kanal 14 da li ga zabrinjava nedavna retorika iz Turske, Netanjahu je odgovorio potvrdno.

„Ono što se događa u Turskoj rezultat je pada moći Irana. Iran je ekstremna šiitska osovina, dok Turska predstavlja osovinu Muslimanske braće – podjednako ekstremnog pokreta. Stvari koje Erdogan govori o želji da uništi Izrael i da ponovo vlada Jerusalimom – mislim da je zaboravio da je 400 godina osmanske vladavine završeno. Danas ovdje postoji jaka država koja se zove Izrael. Postoji izraelska vojska. Postoji narod Izraela. I postoji Vlada Izraela. I bilo bi mudro da se smiri“, rekao je Netanjahu.

Poručio je kako nikome neće dozvoliti da ugrozi postojanje Izraela.

„Nećemo dozvoliti nikome da ugrozi naše postojanje. Nećemo dozvoliti nikome da ugrozi našu bezbjednost. I mislim da smo pokazali šta možemo“, poručio je.

Novinar je takođe pitao Netanjahua o izraelskoj zabrinutosti zbog Egipta, očigledno misleći na izvještaje izraelskih medija tokom protekle godine o rastućoj zabrinutosti u Tel Avivu zbog širenja vojnog prisustva na Sinajskom poluostrvu, za koje se kaže da krši klauzule o demilitarizaciji njihovog mirovnog sporazuma s Kairom iz 1979. godine.

„Razgovarao sam s Egipćanima i rekao sam im šta očekujem da se uradi. Dio toga se već sprovodi. To su stvari koje jednostavno uključuju održavanje sporazuma između nas. Mislim da moramo zaštititi svoje granice, ali moramo shvatiti: kako jedna sila opada, druga sila se uzdiže. Tako stvari uvijek funkcionišu. A sila koja mora nastaviti da se uzdiže, i to brže, jeste Država Izrael“, naveo je Netanjahu, prenosi Kliks.