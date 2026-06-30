Logo

Snažan zemljotres pogodio Meksiko

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 22:14

Komentari:

0
Испуцала земља усљед земљотреса
Foto: pexels/Alfo Medeiros

Zemljotres magnitude 5,7 stepeni Rihterove skale pogodio je obalu meksičke države Sinaloa u Kalifornijskom zalivu, saopštio je Njemački istraživački centar za geonauke.

Zemljotres se desio na dubini od 10 kilometara, navodi se u izvještaju.

Италија

Svijet

Ministarstvo zdravlja: Crveni stepen uzbune u Italiji

Američki geološki zavod objavio je da je zemljotres imao magnitudu od šest stepeni po Rihteru.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zemljotres

Meksiko

Komentari (0)

Više iz rubrike

Италија, море

Svijet

Ministarstvo zdravlja: Crveni stepen uzbune u Italiji

16 min

0
Венецуела земљотрес 30. јун 2026.

Svijet

Broj žrtava zemljotresa u Venecueli ne prestaje da raste

1 h

0
Учионица

Svijet

Poginulo 14 učenika: Tragedija prilikom urušavanja krova škole

2 h

0
sušenje odjeće savjeti žica za veš štrik

Svijet

Žena poginula dok je vješala veš, stanodavac bio pod istragom

2 h

0

  • Najnovije

22

23

Cisterna naletjela na zaustavljene automobile kod Sarajeva

22

14

Snažan zemljotres pogodio Meksiko

22

10

Tuga na Vidovdan: Umrla majka Milka koja je izgubila sina jedinca u ratu

22

09

Bagrem je procvjetao drugi put ove godine, evo šta to znači prema narodnom vjerovanju: Nije dobro

22

09

Ministarstvo zdravlja: Crveni stepen uzbune u Italiji

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima