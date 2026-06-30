Snažan zemljotres pogodio Meksiko

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Zemljotres magnitude 5,7 stepeni Rihterove skale pogodio je obalu meksičke države Sinaloa u Kalifornijskom zalivu, saopštio je Njemački istraživački centar za geonauke.

Zemljotres se desio na dubini od 10 kilometara, navodi se u izvještaju. Svijet Ministarstvo zdravlja: Crveni stepen uzbune u Italiji Američki geološki zavod objavio je da je zemljotres imao magnitudu od šest stepeni po Rihteru.

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