Snažan zemljotres pogodio Meksiko

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Zemljotres magnitude 5,7 stepeni Rihterove skale pogodio je obalu meksičke države Sinaloa u Kalifornijskom zalivu, saopštio je Njemački istraživački centar za geonauke.
Zemljotres se desio na dubini od 10 kilometara, navodi se u izvještaju.
Svijet
Ministarstvo zdravlja: Crveni stepen uzbune u Italiji
Američki geološki zavod objavio je da je zemljotres imao magnitudu od šest stepeni po Rihteru.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
22
23
22
14
22
10
22
09
22
09
Trenutno na programu