Broj žrtava zemljotresa u Venecueli ne prestaje da raste

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Broj poginulih u dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu prošle sedmice povećan je na 1.943, izjavio je poslanik Horhe Rodrigez.

On je rekao da je broj povrijeđenih gotovo udrvostručen na 10.571. Prema jučerašnjim podacima, broj mrtvih nakon tragedije iznosio je 1.719, prenosi Srna.

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