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Broj žrtava zemljotresa u Venecueli ne prestaje da raste

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 21:00

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Венецуела земљотрес 30. јун 2026.
Foto: Tanjug/Miguel Medina/Pool Photo via AP

Broj poginulih u dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu prošle sedmice povećan je na 1.943, izjavio je poslanik Horhe Rodrigez.

On je rekao da je broj povrijeđenih gotovo udrvostručen na 10.571.

Prema jučerašnjim podacima, broj mrtvih nakon tragedije iznosio je 1.719, prenosi Srna.

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Tagovi :

Venecuela

zemljotres u Venecueli

žrtve zemljotresa

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